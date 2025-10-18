GRAĐANI MOGU DA DOBIJU 80.000 DINARA! Nova novčana podrška države, ovo su detalji prijave

Za sprovođenje Programa u 2025. godini izdvojeno je 20 miliona dinara, a bespovratna sredstva mogu iznositi od 80.000 do 300.000 dinara po prijavi

Ministarstvo privrede Republike Srbije nastavlja podršku očuvanju i razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti. Nakon velikog interesovanja u 2024. godini, Program podrške će biti realizovan i u 2025., pružajući zanatlijama i nosiocima sertifikata priliku da unaprede svoje poslovanje, učine ga vidljivijim na tržištu i postanu konkurentniji.

Za sprovođenje Programa u 2025. godini izdvojeno je 20 miliona dinara, a bespovratna sredstva mogu iznositi od 80.000 do 300.000 dinara po prijavi. O tome je govorila i resorna ministarka Adrijana Mesarović prethodnih dana u okviru poslaničke rasprave u Skupštini.

Sredstva su namenjena za:

-Nabavku nove proizvodne opreme za profesionalnu upotrebu

-Nabavku repromaterijala

Rok za prijavu: 24. oktobar 2025. godine

Svi zainteresovani zanatlije i nosioci sertifikata mogu da preuzmu:

-Javni poziv

-Obrazac prijave

-Uputstvo za podnošenje prijave

Autor: Iva Besarabić