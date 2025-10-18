GRAĐANI MOGU DA DOBIJU 80.000 DINARA! Nova novčana podrška države, ovo su detalji prijave

Za sprovođenje Programa u 2025. godini izdvojeno je 20 miliona dinara, a bespovratna sredstva mogu iznositi od 80.000 do 300.000 dinara po prijavi
Ministarstvo privrede Republike Srbije nastavlja podršku očuvanju i razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti. Nakon velikog interesovanja u 2024. godini, Program podrške će biti realizovan i u 2025., pružajući zanatlijama i nosiocima sertifikata priliku da unaprede svoje poslovanje, učine ga vidljivijim na tržištu i postanu konkurentniji.
Za sprovođenje Programa u 2025. godini izdvojeno je 20 miliona dinara, a bespovratna sredstva mogu iznositi od 80.000 do 300.000 dinara po prijavi. O tome je govorila i resorna ministarka Adrijana Mesarović prethodnih dana u okviru poslaničke rasprave u Skupštini.
Sredstva su namenjena za:
-Nabavku nove proizvodne opreme za profesionalnu upotrebu
-Nabavku repromaterijala
Rok za prijavu: 24. oktobar 2025. godine
Svi zainteresovani zanatlije i nosioci sertifikata mogu da preuzmu:
-Javni poziv
-Obrazac prijave
-Uputstvo za podnošenje prijave
Autor: Iva Besarabić