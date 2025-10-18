AKTUELNO

Društvo

VELIKI POŽAR KOD PRIJEPOLJA: Vatrena stihija progutala kuću do temelja

Izvor: Pink.rs/RINA, Foto: Pink.rs ||

U selu Brezovača kod Prijepolja izbio je veliki požar u kom je izgorela jedna porodična kuća.

Vatra je izbila sinoć, a širila se velikom brzinom pa je stambeni objekat u kratkom roku izgoreo skoro do temelja.

- Na svu sreću vlasnici u trenutku izbijanja vatre nisu bili u kući, nema povređenih osoba ali je pričenjena ogromna materijalna šteta. Porodična kuća je potpuno izgorela, nije ništa ostalo, kažu za RINU meštani ovog prijepoljskog sela.

Uzrok požara za sada nije poznat, a na licu mesta su bile i ekipe vatrogasno-spasilačke službe koje su sprečile da se vatra proširi na okolne objekte.

Autor: Iva Besarabić

#Kuća

#Palilula

#Požar

#Vatrogasci

#stihija

POVEZANE VESTI

Hronika

VELIKI POŽAR KOD PRIJEPOLJA: Vatra progutala porodičnu kuću, sve spaljeno do temelja (VIDEO)

Hronika

Požar u Petrovaradinu: Vatrena stihija zahvatila kuće

Hronika

STRAVIČAN POŽAR U ZEMUNU: Kuća izgorela do temelja, jedna osoba POVREĐENA - Sumnja se da je OVO uzrok vatrene stihije

Hronika

POŽAR VELIKIH RAZMERA KOD PRIJEPOLJA: Plamen zahvatio ogromnu površinu, vatrena stihija ne posustaje!

Hronika

IZGORELA KUĆA U LAZAREVCU: Strašan požar stavljen pod kontrolu zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca! (VIDEO)

Hronika

'SAMO SMO VIDELI PLAMEN KAKO IZBIJA IZ KROVA' Požar progutao kuću u Priboju, vatra se proširila (VIDEO)