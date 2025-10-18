STIŽU PLJUSKOVI! Kiša do kraja vikenda, jutarnja temperatura sve bliže MINUSU

Širom Srbije do kraja dana očekuje se oblačno, tmurno i suvo, uz razvedravanje tokom večeri i noći, prvo u Vojvodini.

Na jugu jugoistoku Srbije do kraja dana i tokom večeri povremeno će padati slaba kiša.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 11 do 16 stepeni, u Beogradu je 15 stepeni. Sjenica meri 8, Zlatibor 6 stepeni, a Kopaonik 3°C.

U Beogradu do kraja dana tmurno, ali se ne očekuju padavine.

U nedelju jutro vedro, u Vojvodini uz slab mraz. Tokom dana sunčano, ali hladno za ovo doba godine, dok će na ujutro na jugu padati slaba kiša, ali će i jutro biti znatno toplije u odnosu na sever, jer će oblačnost sprečiti veće hlađenje, za razliku od severa Srbije, gde će zbog vedrog vremena doći do većeg izračivanja atmosfere.

Jutarnja temperatura od 0 na severu Vojvodine do 10 stepeni na jugu Srbije, u Beogradu 4°C, maksimalna dnevna od 11 do 15 stepeni, u Beogradu do 12°C.

Mraz u ponedeljak ujutro širom Srbije, ali preko dana toplije, naročito u nastavku sedmice.

