SUTRA JE TOMINDAN: Zašto se kaže 'Sveti Toma, sedi doma' – Ako prekršite običaj, sledi nesreća!

Srpska pravoslavna crkva i vernici širom Srbije 19. oktobra obeležavaju Tomindan, praznik posvećen Svetom apostolu Tomi – poznatom kao Neverni Toma. Iako nije crveno slovo, ovaj dan nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju.

Prema narodnom verovanju, na Tomindan se ne ide u goste, ne započinju se novi poslovi i dan se provodi u miru doma. Zbog toga se kaže: "Sveti Toma, sedi doma."

Sveti Toma se smatra zaštitnikom zanatlija – drvodelja, stolara, zidara i drugih – koji na ovaj dan ne rade, verujući da bi im posao "pošao naopako". Legenda kaže da je đavo pokušao da ga iskuša u liku lepe devojke, ali ga je Toma otupelom sekiricom utopio kišom iz oblaka.

U nekim krajevima veruje se da Sveti Toma štiti domaćinstvo od vukova i nesreća, a da ima moć da pošalje kišu kao blagoslov – ili potop, ako se naljuti. Presveta Bogorodica ga, prema predanju, sprečava u tome.

Tomindan je dan vere, tišine i porodičnog sklada. Ko ga poštuje, veruje se, kuća mu će biti blagoslovena.

Autor: Dalibor Stankov