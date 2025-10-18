PROGRAMERI ISPALI IZ IGRE: Evo ko je preuzeo vrh liste najtraženijih poslova u Srbiji!

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, tokom septembra poslodavci u Srbiji su oglasili čak 15.679 radnih mesta.

Na vrhu liste najtraženijih zanimanja našli su se magacioneri, sa čak 1.359 oglasa, zatim radnici na utovaru i istovaru (867), zidari (582), čistači prostorija (577) i kuvari (446).

Zanimljivo je da su programeri, koji su godinama dominirali tržištem rada, sada ispali iz top 10. Sa svega 264 oglasa, našli su se tek na 11. mestu, iza manuelnih radnika u industriji, pomoćnih radnika u kuhinji, vozača autobusa i krupijea.

Na samom dnu liste nalaze se stomatolozi, stomatološke sestre, nastavnici ekonomske grupe predmeta i hemičari – za koje je oglašeno samo po šest radnih mesta. Filolozi, defektolozi, vaspitači u domovima učenika i veterinarski tehničari imali su tek po sedam oglasa.

Od ukupnog broja radnih mesta, čak 11.624 su bila na određeno vreme, što pokazuje da se fleksibilni angažmani i dalje favorizuju u domaćem tržištu rada.

Autor: Dalibor Stankov