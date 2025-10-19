AKTUELNO

Društvo

KRAJ DRAME NA RTNJU: Vatrogasci-spasioci pronašli izgubljenog muškarca

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Vatrogasci-spasioci uspešno okončali dramu na Rtnju i spasili muškarca.

Muškarac iz Zaječara izgubio se sinoć prilikom silaska sa planine Rtanj.

Bio je sa grupom poznanika, a tokom spuštanja iznenada je zalutao.

U trenutku kada je pao mrak i postalo hladno, uspeo je mobilnim telefonom da kontaktira vatrogasno-spasilačku jedinicu iz Boljevca i obavesti ih o situaciji u kojoj se našao.

Vatrogasci-spasioci reagovali su munjevito i već nakon sat vremena potrage pronašli su muškarca živog i zdravog.

On je bezbedno spušten u podnožje planine.

Autor: Iva Besarabić

#Drama

#Rtanj

#Spasioci

#Zaječar

#planina

POVEZANE VESTI

Društvo

FILMSKA AKCIJA SPASAVANJA! Dve žene se izgubile u šumi na Paliluli: Spasioci se probijali kroz gusto rastinje, jedva ih našli, a evo odakle su krenule

Svet

KRAJ DRAME NA MONT EVERESTU Spasioci evakuisali stotine planinara: Satima bili zaglavljeni u snegu, hiopotermija im bila najveći neprijatelj

Hronika

VATROGASCI NAŠLI MUŠKARCA NA ŠUMSKOM PUTU U BESVESNOM STANJU: Drama kod Niša

Region

TRAGEDIJA U VUKOVARU: Vatrogasci pronašli ugljenisano telo u kući

Društvo

TRENIRAJU DA UĐU TAMO GDE DRUGI NE MOGU - U VATRU, VODU I RUŠEVINE! Vatrogasci-spasioci prolaze tešku i zahtevnu obuku da bi pomagali drugima!

Društvo

DVE ŽENE SE IZGUBILE U ŠUMI U BEOGRADU! Pronađene umorne i iscrpljene, evo gde su bile! (VIDEO)