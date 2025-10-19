KRAJ DRAME NA RTNJU: Vatrogasci-spasioci pronašli izgubljenog muškarca

Vatrogasci-spasioci uspešno okončali dramu na Rtnju i spasili muškarca.
Muškarac iz Zaječara izgubio se sinoć prilikom silaska sa planine Rtanj.
Bio je sa grupom poznanika, a tokom spuštanja iznenada je zalutao.
U trenutku kada je pao mrak i postalo hladno, uspeo je mobilnim telefonom da kontaktira vatrogasno-spasilačku jedinicu iz Boljevca i obavesti ih o situaciji u kojoj se našao.
Vatrogasci-spasioci reagovali su munjevito i već nakon sat vremena potrage pronašli su muškarca živog i zdravog.
On je bezbedno spušten u podnožje planine.
Autor: Iva Besarabić