BIĆE OVO NAJHLADNIJA ZIMA U POSLEDNJIH 20 GODINA: Afrički vazduh diže temperaturu, a onda - LEDENI UDAR

Meteorološki modeli predviđaju prvi sneg u Beogradu krajem novembra

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje nas oštra i najhladnija zima u poslednjih 20 godina. Ipak, do kraja oktobra, kako je otkrio meteorolog Ivan Ristić, možemo još malo da uživamo u toplim danima, kada će temperature dostići 25 podeok, što je vrlo neobično za ovo doba godine.

Miholjsko leto, najavljeno za period druge dekade oktobra, izostalo je prema dosadašnjim temperaturama, a sa maksimalnih 20 stepeni nalazimo se u periodu takozvane Miholjske jeseni.

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi pojedinih meteoroloških modela, postoji velika šansa da maksimalna temperatura vazduha u trećoj dekadi dostigne 25 stepeni. Najavljen je i afrički vazduh koji će zahvatiti i našu zemlju.

Kako najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), nakon promenljive jeseni čeka nas najhladnija zima u poslednjih 20 godina.

- Do kraja nedelje imaćemo hladnije udare, a postoji mogućnost da u Beogradu padne i manja količina kiše. Isto važi i za jug, tako da nema bojazni od obilnih padavina, jedino na planinskim područjima postoji mogućnost za kratkotrajnu pojavu snega - navodi RHMZ.

Prvi sneg u gradovima već u novembru

Meteorolog Ivan Ristić otkrio je da će ova godina biti znatno dinamičnija u odnosu na prethodne.

- Očekuje se povećan broj ciklona i prodora hladnih vazduha sa severa, što potvrđuju i dugoročni meteorološki modeli. Što se tiče snega, prvi snežni pokrivač u Beogradu možemo očekivati krajem novembra, što je u skladu sa praksom iz pre 80-ih godina i ranih 2000-ih, kada je sneg obično padao početkom tog meseca. Nakon dužeg perioda bez takvih pojava, čini se da se ta tradicija polako vraća - istakao je Ristić.

Kako dodaje, sledeće nedelje očekuje nas razvedravanje i porast temperature.

- Sledi i porast temperature koji će trajati do kraja oktobra ili negde do 6. novembra. Moguće je da će maksimalne temperature u pojedinim danima preći 20 stepeni, odnosno između 20 i 25 stepeni u nekim danima. Možemo očekivati i kratkotrajnu kišu - ističu oni.

Ovo nije Miholjsko leto

Međutim, ovakve temperature iznad proseka za ovo doba godine, nećemo moći da nazovemo Miholjskim letom.

- Ono nije samo jedan dan kad iskoči temperatura iznad proseka, mora da bude bar dva stepena iznad. Ako se desi, može dan ili dva, a glavni kriterijum je da bude bar tri dana uzastopno kako bismo ovo nazvali Miholjskim letom - otkrio je Ristić.

Kakva nas zima očekuje

O tome da li bi ove godine trebalo da strahujemo od hladnije zime nego inače, iz RHMZ otkrivaju:

- Varijanta hladnije zime ponavlja se jednom u 10 do 12 godina, a da budem precizniji, svake 21. ili 22. godine. Ova zima, kao i naredna, upravo su 21. i 22. Velika je verovatnoća da će se javiti hladnija zima, ali ne cela, već jedan hladniji mesec - zaključuju oni.

Autor: S.M.