AKTUELNO

Društvo

Poštenje koje vraća veru u ljude: Prodavac sa pijace vratio torbicu sa 100.000 dinara – NIJE HTEO NAGRADU!

Izvor: Pink.rs/Rešetka, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

U Prokuplju se dogodio gest koji je oduševio javnost – zahvaljujući poštenju jednog prodavca sa lokalne pijace i saobraćajnog policajca Jovice Milenkovića, torbica sa dokumentima i čak 100.000 dinara vraćena je korisniku Doma starih, Žiki Jovanoviću, koji nije ni primetio da ju je izgubio.

Stariji gospodin je tog jutra bio na novoj pijaci, gde je nakon kupovine zaboravio torbicu na jednoj tezgi. Prodavac je odmah reagovao, uočio torbicu i predao je najbližem policajcu. Policajac je kontaktirao Dom starih, proverio da li je Jovanović njihov korisnik, i lično mu vratio torbicu.

Deka Žika je bio iznenađen, jer nije ni znao da je izgubio torbicu, a kada je saznao šta se dogodilo, želeo je da se zahvali i počasti poštene nalazače. Međutim, ni prodavac ni policajac nisu želeli da prime nagradu, rekavši da su samo uradili ono što je ispravno.

Ovaj dirljiv događaj pokazuje da poštenje i dalje postoji, i da među nama ima ljudi koji ne traže ništa zauzvrat – osim da učine pravu stvar.

Autor: Dalibor Stankov

#100.000 dinara

#Dom starih Prokuplje

#Jovica Milenković

#Prokuplje

#Srbija

#dirljiva priča

#dobra vest

#gest poštenja

#heroji svakodnevice

#izgubljena torbica

#ljudi velikog srca

#lokalne vesti

#pijaca Prokuplje

#policajac heroj

#pozitivna priča

#pošteni prodavac

#poštenje

#prodavac heroj

#saobraćajna policija

#vraćena torbica

#Žika Jovanović

POVEZANE VESTI

Svet

Dugovao sestri 100.000 evra, izvršitelji mu uzeli kuću: Usledio KRVAVI PIR, niko nije znao da će ovog čoveka UBITI (VIDEO)

Svet

Brat dugovao sestri 100.000 evra, izvršitelji mu uzeli kuću: Nakon drame, usledio krvavi pir (VIDEO)

Društvo

DRŽAVA DELI MILIONE! Evo kako da dobijete čak 7 miliona dinara BESPOVRATNO – otvoren javni poziv

Hronika

TOTALNI HAOS NA PETLOVOM BRDU: Ukrajinac mlatio vlasnika kafića, a kada je stigla policija počela PRAVA DRAMA: Pas kidisao na čuvare reda, saučesnik u

Društvo

RADI SE MANJE OD 7 SATI, A PLATA 100.000 DINARA Ne traži se ni zanat ni fakultetska diploma, evo o čemu je reč

Svet

OČEKUJE SE 100.000 LJUDI NA SAHRANI ČARLIJA KIRKA! Dolazi Tramp sa državnim vrhom - stižu dva aviona sa osobljem iz Bele kuće! (FOTO+VIDEO)