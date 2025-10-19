Poštenje koje vraća veru u ljude: Prodavac sa pijace vratio torbicu sa 100.000 dinara – NIJE HTEO NAGRADU!

U Prokuplju se dogodio gest koji je oduševio javnost – zahvaljujući poštenju jednog prodavca sa lokalne pijace i saobraćajnog policajca Jovice Milenkovića, torbica sa dokumentima i čak 100.000 dinara vraćena je korisniku Doma starih, Žiki Jovanoviću, koji nije ni primetio da ju je izgubio.

Stariji gospodin je tog jutra bio na novoj pijaci, gde je nakon kupovine zaboravio torbicu na jednoj tezgi. Prodavac je odmah reagovao, uočio torbicu i predao je najbližem policajcu. Policajac je kontaktirao Dom starih, proverio da li je Jovanović njihov korisnik, i lično mu vratio torbicu.

Deka Žika je bio iznenađen, jer nije ni znao da je izgubio torbicu, a kada je saznao šta se dogodilo, želeo je da se zahvali i počasti poštene nalazače. Međutim, ni prodavac ni policajac nisu želeli da prime nagradu, rekavši da su samo uradili ono što je ispravno.

Ovaj dirljiv događaj pokazuje da poštenje i dalje postoji, i da među nama ima ljudi koji ne traže ništa zauzvrat – osim da učine pravu stvar.

Autor: Dalibor Stankov