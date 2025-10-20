Ženim se, nemam oca, ni drugara, gde da nađem ljude koji bi došli na svadbu? Mladoženja iz Srbije raspametio ljude jednom objavom: Sramota ga je zbog ovoga

Na platformi Redit jedan korisnik postavio je neobično pitanje: "Gde da nađem ljude koji bi mi došli na svadbu?", i izazvao niz oprečnih mišljenja onih kojima je njegova izjava bila neobična i nesvakidašnja, ali i na neki način potresna.

"Trebalo bi da se ženim za par meseci, međutim, ja nemam mnogo porodice, nemam oca, nemam drugara, niti sam ih ikada imao (bio sam siromašan kao mali i samim tim su me svi izbegavali pa nikada nisam ni uspeo da steknem prijatelje). Sramota me je, jer moja buduća supruga ima mnogo familije i prijatelja, a sa moje strane će biti svega desetak ljudi, i to mahom bivše kolege", napisao je u objavi.

Komentara je bilo raznih – od onih koji bi odmah došli i doneli kovertu do onih koji smatraju da na svadbu ne treba dovoditi nepoznate ljude.

Oni kojima se svidela ideja pisali su: "Ako bude u Beogradu i neki vikend doći ću i poneću kovertu”, “Samo da bude vikend i 70 posto ljudi odavde dolazi, samo da bude mesta”, “Evo i ja ću da dođem, da podržim brata sa Redita. Lepo ću da se obučem, obećavam”.

Bilo je i skeptičnih: “Jesi li s budućom ženom pričao ikad o tome i da te to muči? Iskreno, ja bih se prilagodila i organizovala svadbu na taj način da pozovem samo najbliže ljude jer bi mi bilo bitnije kako se moj partner oseća nego gomila ljudi koje će ionako viđati samo od svadbe do svadbe”, stav je jedne korisnice.

Tu su i oni koji su s neodobravanjem gledali na to: “Na takve proslave je izuzetno rizično zvati neznance, jer alkohol je manje-više neograničen. Tako je na jednoj svadbi na kojoj sam bio prisutan mladinom ocu razbio glavu flašom lik koji je bio momak od najbolje drugarice mladoženjine sestre i to su se posvađali oko toga što pevačica više prilazi mladinom tati, i lik koji je sa devojkom i bukvalno ne zna nikog tu je došao na genijalnu ideju da se potuče sa njim. Svadba je istog momenta prekinuta, čak nije stigla ni torta da se iznese, naravno više nisu u braku, iako je bila trudna”, podelio je svoje iskustvo jedan korisnik.

“Šta ti znači da na tako važan dan u tvom životu tu budu nepoznati ljudi? Zovi ljude koje voliš, pa nek ti dođe petoro ljudi, koga briga. Ona ima dosta ljudi, biće manja svadba, ne vidim problem”, “Svadbe su takva dosada, ne bih došao nekom ko mi nije baš bitan, a kamoli nekom nepoznatom”, “A tebe čeka baš čudna svadba gde ili su gosti sa njene strane ili neki skroz nepoznati. Zvuči baš mučno”, ređali su se komentari.

Kako god bilo na kraju, stav većine je da će nakon ove objave mladić koji se brine što nema nikog da pozove na svadbu sa svoje strane imati “sigurno 500 ljudi”.

