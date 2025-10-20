SA LETOM SMO ZAVRŠILI! Za manje od mesec dana SNEG I U NIŽIM PREDELIMA SRBIJE, a evo da li će ova ZIMA stvarno biti jedna od najhladnijih (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug/Nenad Mihajlović, Tanjug/Aleksandar Palijagić ||

Loše vesti za sve koji su se nadali Miholjskom letu.

Meteorolog Ivan Ristić kaže da smo sa letom završili.

- Ujutru imate pet ili šest stepeni, u toku dana 17 stepeni, velike su razlike. Neophodno je slojevito oblačenje. Ovim dana ide malo otopljenje. U četvrtak će biti najtopliji dan ove nedelje, temperatura će biti izeđu 20 i 25 stepeni - rekao je Ristić i dodao:

Onda u petak ide ponovo zahlađenje. Polarni vrtlog koji sada polako zaqhvata sever i zapad Evrope ide polako ka nama. To znači puno hladnog vazduha i jače zahlađenje. Ponovo će padati kiša, pa za vikend dalje zahlađenje

Kako je dodao, od petak do kraja oktobra biće oblačno i povremeno sa kišom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sledeće nedelje će doći do jačeg zahlađenja, maksimalno će biti između 10 i 15 stepeni, a na planinama sneg. Od 24. oktobra ulazimo u hladniji period, ispod prosečnih temperatura - naveo je Ristić.

Ponovio je da od Miholjskog leta nema ništa.

- U novembru dolazi do stabilizacije vremena, ali će jutarnje temperature biti izuzetno niske, biće i magle...Više ne možemo da računamo na letnje epizode, a sneg je moguć i u nižim predelima već u drugoj polovini novembra - naveo je Ristić.

Prema njegovim rečima, za sada sve ukazuje da ćemo imati izuzetno hladnu zimu.

Autor: S.M.

