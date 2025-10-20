SA LETOM SMO ZAVRŠILI! Za manje od mesec dana SNEG I U NIŽIM PREDELIMA SRBIJE, a evo da li će ova ZIMA stvarno biti jedna od najhladnijih (VIDEO)

Loše vesti za sve koji su se nadali Miholjskom letu.

Meteorolog Ivan Ristić kaže da smo sa letom završili.

- Ujutru imate pet ili šest stepeni, u toku dana 17 stepeni, velike su razlike. Neophodno je slojevito oblačenje. Ovim dana ide malo otopljenje. U četvrtak će biti najtopliji dan ove nedelje, temperatura će biti izeđu 20 i 25 stepeni - rekao je Ristić i dodao:

Onda u petak ide ponovo zahlađenje. Polarni vrtlog koji sada polako zaqhvata sever i zapad Evrope ide polako ka nama. To znači puno hladnog vazduha i jače zahlađenje. Ponovo će padati kiša, pa za vikend dalje zahlađenje

Kako je dodao, od petak do kraja oktobra biće oblačno i povremeno sa kišom.

- Sledeće nedelje će doći do jačeg zahlađenja, maksimalno će biti između 10 i 15 stepeni, a na planinama sneg. Od 24. oktobra ulazimo u hladniji period, ispod prosečnih temperatura - naveo je Ristić.

Ponovio je da od Miholjskog leta nema ništa.

- U novembru dolazi do stabilizacije vremena, ali će jutarnje temperature biti izuzetno niske, biće i magle...Više ne možemo da računamo na letnje epizode, a sneg je moguć i u nižim predelima već u drugoj polovini novembra - naveo je Ristić.

Prema njegovim rečima, za sada sve ukazuje da ćemo imati izuzetno hladnu zimu.

Autor: S.M.