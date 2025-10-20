MASOVNO IH MUČIO I NIZAK I VISOK PRITISAK! Pune ruke posla za Hitnu u ovom gradu u Srbiji

Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac obavile su 28 terena - 16 tokom dana i 12 tokom noći.

Zavodu za urgentnu medicinu su upućena 194 poziva u prethodna 24 sata, a intervencija na javnom mestu bilo je ukupno šest.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom i sa nesvesticom. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari - potvrđeno je za RINU u Zavodu za urgentnu medicinu Kragujevac.

U ambulanti je obavljeno 113 pregleda odraslih osoba, tokom dana 58, a tokom noći 55 pregleda.

Autor: A.A.