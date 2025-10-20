Ženio se pet puta! Buran LJUBAVNI ŽIVOT Nebojše Pavkovića: Četvrta supruga ga ostavila dok je bio u zatvoru

Nedavno je pušten iz zatvora u Finskoj za medicinsko lečenje u Srbiji.
Imao je buran ljubavni život i ženio se pet puta.
General Nebojša Pavković umro je u Beogradu, u 79. godini.
Inače, Nebojša Pavković je 28. septembra pušten pre odsluženja zatvorske kazne u Finskoj kako bi se lečio u Srbiji.
Nebojša Pavković je imao veoma buran život i venčavao se pet puta.
Pre četiri godine njegov prijatelj se oglasio za domaće medije i otkrio da se general u Hagu oženio peti put, a da ga je četvrta supruga, koja je bila znatno mlađa od njega, ostavila dok je služio kaznu.
- Redovno se čujemo, on ima dobre uslove u zatvoru, ima sve što mu je potrebno, nova supruga ga redovno obilazi, dobrog je zdravlja i generalno se skroz odlično drži. Gleda naše kanale, pa sigurno i ovu seriju, baš ću ga zvati kad se završi poslednja epizoda da sve iskomentarišemo - rekao je tada za "Alo" Pavkovićev prijatelj.
Te vesti je potvrdio tada i penzionisani general Branko Krga, jedan od nekadašnjih Pavkovićevih saradnika iz Generalštaba.
- Ima nekog, ne znam da li je baš formalizovano, ali ima, kao u uvek, nije se on mnogo promenio - rekao je on tada.
Autor: S.M.