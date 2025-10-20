Nebojša Pavković umro svega 22 dana nakon dolaska u Beograd iz finskog zatvora

General Nebojša Pavković (79) umro je danas u Beogradu, svega 22 dana pošto je došao u Srbiju avionom Vlade Srbije.

Došao je u Beograd 28. septembra nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam u Hagu doneo odluku o njegovom prevremenom puštanju sa kazne od 22 godine zatvora zbog ugroženog zdravstvenog stanja. U Hagu, a potom i u zatvoru u Finskoj, proveo je dve decenije, a osuđen je za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Nebojša Pavković je obavljao brojne dužnosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA), a komandant Treće armije, zadužene i za Kosovo, bio je od decembra 1998. do februara 2000, u periodu sukoba srpskih i jugoslovenskih bezbednosnih snaga sa pripadnicima takozvane Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

Protiv njega i drugih generala krajem 2003. podignuta optužnica Haškog tribunala.

Tvrdio je da neće dobrovoljno otići u Hag, da neće dozvoliti da ga nasilno privode, i insistirao da mu se sudi pred domaćim sudovima.

Ipak, 2005. godine je prebačen u Međunarodni krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, nakon što je bio u bekstvu više od godinu i po dana.



Nebojša Pavković je 2009. godine proglašen krivim po svih 5 tačaka optužnice i osuđen na 22 godine zatvora.

Zajedno sa njim, osuđeni su i Vladimir Lazarević, Nikola Šainović, Dragoljub Ojdanić i Sreten Lukić. Prvooptuženi Slobodan Milošević je umro u pritvoru a Milan Milutinović je oslobođen optužbi.

Šta je pisalo u optužnici protiv Nebojše Pavkovića?

Tužilaštvo ga je teretilo za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Prema optužnici, Pavković je, kao komandant Treće armije oružanih snaga SRJ planirao podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje zločina:

protiv čovečnosti - deportacija, druga nehumana dela (prisilno premeštanje), ubistvo, progoni na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi

kršenje zakona i običaje ratovanja (ubistvo)

U optužnici se, između ostalog, navodi da su snage SRJ i Srbije "postupajući po uputstvu, na podsticaj ili uz podršku" Nebojše Pavkovića, ubile hiljade kosovskih Albanaca civila u okviru hotimične i široko rasprostranjene i sistematske kampanje terora i nasilja koja je rezultirala prisilnom deportacijom približno 800.000 kosovskih Albanaca civila.

Odnose se, kako stoji u optužnici, na period od januara 1999. godine do 20. juna 1999. godine na teritoriji KiM.

- Optuženi su planirali, podsticali, naredili, počinili ili na drugi način pomagali i podržavali planiranje, pripremu ili izvršenje tih zločina... Cilj ovog udruženog zločinačkog poduhvata bio je, između ostalog, isterivanje znatnog dela albanskog stanovništva Kosova sa teritorije pokrajine Kosovo u nastojanju da se obezbedi trajna srpska kontrola nad ovom pokrajinom. Da bi ostvarili ovaj zločinački cilj, svaki od optuženih, delujući individualno ili u dogovoru međusobno i sa drugim poznatim i nepoznatim licima, značajno je doprineo udruženom zločinačkom poduhvatu, koristeći de jure i de facto ovlašćenja kojima je raspolagao - piše, između ostalog, u optužnici.

Šta je pisalo u presudi protiv Nebojše Pavkovića?

U presudi, između ostalog, piše da su od marta do juna 1999. počinjeni sledeći zločini protiv čovečnosti:

deportacija

prisilno premeštanje

ubistvo

seksualno zlostavljanje

razaranje ili nanošenje štete verskim objektima

kršenje zakona i običaja ratovanja

Navodi se da je u vreme trajanja zločina, postojao "udruženi zločinački poduhvat“, sa ciljem da se "obezbedi trajna kontrola vlasti SRJ i Srbije nad Kosovom, a koji je trebalo ostvariti kažnjivim sredstvima“.

Putem široko rasprostranjene i sistematske kampanje terora i nasilja albansko stanovništvo na Kosovu je trebalo raseliti kako unutar, tako i izvan Kosova - navodi se u presudi.

Zaključeno je i da je Pavković "delio nameru da se prisilno rasele kosovski Albanci i da je značajno doprineo udruženom zločinačkom poduhvatu“.

- Budući da su učesnici udruženog zločinačkog poduhvata koristili snage Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova za sprovođenje zajedničkog cilja, zločini koje su te snage počinile mogu se pripisati Pavkoviću - navodi se u optužnici.

Prebačen na VMA

Po dolasku iz Finske u Beograd, Nebojša Pavković je sanitetskim vozilom prebačen na Vojno - medicinsku akademiji u Beogradu gde će nastaviti lečenje.

Pavković je 30. jula 2025. podneo direktan zahtev za prevremeno puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga. Na osnovu pet medicinskih izveštaja Pavkovića, finskih vlasti i nezavisnog medicinskog stručnjaka, dostavljene su informacije o njegovoj dijagnozi, prognozi i mogućnostima lečenja.

Nakon što su joj dostavljene sve informacije, predsednica Mehanizma Graciela Gati Santana utvrdila je da postoje ubedljivi humanitarni razlozi koji opravdavaju prevremeno puštanje Pavkovića, pod uslovima. Santana se konsultovala se sa sudijama Liu Dakun i Jan Bonimi iz kaznenog veća, koji su se usaglasili da zahtev treba odobriti.

Traženo je da se obaveže da će poštovati sedam uslova, i ukoliko prekrši neki od njih prevremeno puštanje može biti opozvano.

