Sablasan prizor u centru grada: S prvim mrakom Čačani ovuda ne prolaze

Na nekoliko stotina metara od centra Čačka, u neposrednoj blizini dečjeg parka i Železničke stanice nalazi se napušteni objekat koji građani zovu kuća strave.

S prvim mrakom ovuda svi izbegavaju da prolaze jer ne znaju šta će pred njih odatle iskočiti i na šta mogu da naiđu.

- Kuća je zarasla u korov, sa razbijenim prozorima i razvaljenim vratima deluje baš zastrašujuće. Unutar nje, a i svuda okolo može se videti gomila smeća ali i iskorišćeni špricevi. Odavno se zna da se ovde skupljaju narkomani, čak su u skorijoj prošlosti u njoj pronađena beživotna tela. Dodatno zastrašuje činjenica što je kuća na prometnom mestu i u blizini dečjeg parka - kaže za agenciju Rina jedan Čačanin.

Prema nezvaničnim informacijama, ovaj napušteni i zapušteni objekat pripada Železnicama Srbije i i nije poznato zašto je prepušten zubu vremena..

Stanovnici ovog dela grada koji su se obratili medijima s namerom da skrenu pažnju nadležnih da se ruinirana zgrada dovede u red, nadaju se da će njihov apel uroditi plodom.

- Da se ovo sredi ili da se raščisti, da budemo spokojni. Nije svejedno prolaziti ovuda - kažu Čačani.

Autor: S.M.