Gužve na granicama: Kamioni čekaju i do 4 sata

AMSS saopštio da kamioni na Kelebiji, Gradini i Sremskoj Rači čekaju do 2 sata, a na Batrovcima i Šidu do 4 sata. Automobili prolaze bez zadržavanja.

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da automobili prelaze granicu bez zadržavanja, dok kamionu čekaju od dva do četiri sata da izađu iz Srbije.

Kamioni na prelazima Kelebija sa Mađarskom, Gradina sa Bugarskom i Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju dva sata.

Na prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatskom kamioni čekaju četiri sata.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila", piše u saopštenju.

