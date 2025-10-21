AKTUELNO

OPREZ zbog magle na putevima: AMSS izdao upozorenje, gužve za kamione na granicama

Izvor: Beta, Foto: Pink.rs/M. Kotaraš ||

Saobraćaj u Srbiji umerenog je intenziteta dok magla smanjuje vidljivost u kotlinama i duž reka, a ima zadržavanja na granici za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na pojedinim deonicama moguća je sporija vožnja zbog radova na putu, tako da se vozačima savetuje da voze oprezno i da obrate pažnju na privremenu signalizaciju.

Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna.

Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na Šidu četiri sata, na prelazu Kelebija sat i po, i na Gradini sat vremena, dodao je AMSS.

Saobraćajna nesreća u Borči: Muškarac povređen i prebačen na Urgentni centar, oglasila se Hitna pomoć

IDEALAN DAN ZA POKAJANJE! Danas slavimo svetiteljke koji su primer da je spasenje moguće za svakoga!

Autor: A.A.

