Pomeramo sat, ali zbog OVE pojave sve će se promeniti već 26. oktobra: Spremite se!

Ovog vikenda, u noći između subote i nedelje (26. na 27. oktobar) u Srbiji počinje zimsko računanje vremena.

Kazaljke se pomeraju jedan sat unazad, odnosno sa 3:00 na 2:00. Time prelazimo na zimsko računanje vremena.

Najvažnija promena koju ćemo svi primetiti jeste: svanuće ranije, ali će i mrak padati ranije.

Dakle, jutra će biti svetlija i to već oko 6 časova, ali će dani delovati kraće, jer će već oko 17 časova početi da se smrkava.

Iako se sat vraća unazad i "dobijamo" jedan dodatni sat sna, mnogima će promena ritma doneti osećaj umora ili razdražljivosti. Ipak, dobra vest je da će oni koji ustaju rano imati više dnevnog svetla na početku dana.

Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog poslednjeg vikenda u oktobru u noći između subote i nedelje, dok se na letnje prelazi poslednje nedelje u martu kada se vreme pomera jedan čas unapred.

Inače, u ovom delu godine, obdanica je svakim danom sve kraća, a dnevno se ona smanji za dva do tri minuta.

Čas koji se, zbog pomeranja za jedan čas unazad, pojavljuje dva puta između dva i tri sata, označava se prvi put kao čas 2A, a drugi put kao čas 2B. Evropska unija najavila je pre nekoliko godina da će ukinuti letnje i zimsko računanje vremena i usvojiti jedinstveno, ali se to još nije dogodilo.



Autor: A.A.