Oglasio se EPS: Ovo su ugovori koji će biti u ponudi za plaćanje struje

Direktor Direkcije za komercijalno osnivanje u Elektroprivredi Srbije (EPS) Sanja Marković izjavila je danas da ta kompanija nudi na otvorenom tržištu električne energije tri modela ugovora - sa fiksnim, dinamičkim i kombinovanim cenama.

Ona je na 20.Međunarodnom sajmu energetike koji se održava od 20. do 22.oktobra na Beogradskom sajmu, na predstavljanju modela koji se nude privredi i komercijalnim kupcim pozvala sve njih da se obrate EPS-u kako bi im se pomoglo oko izbora najpovoljnijeg modela što se tiče njihove potrošnje, njihovog načina proizvodnje i svih troškova koji se tiču električne energije.

Marković je objasnila da su modeli ugovora koji se nude kupcima sa kombinovanim cenama novi i da su oni kombinacija fiksne i dinamičke cene.

"Naša sugestija i preporuka kupcima je da se opredele za kombinovani model, jer dinamički deo cene utiče na to da mogu da smanje svoje troškove načinom svoje potrošnje, dok fiksni deo omogućava da mogu da planiraju svoje troškove, odnosno budžet za narednu godinu", rekla je ona.

Naglasila je i da EPS ima za sada ima jednog velikog kupca koji je među 10 najvećih kupaca Srbije koji je ugovorio kombinovani model kupovine električne energije.

Markovićeva je istakla i da dinamički model ugovora koji se nudi kupcima podrazumeva da se ne ugovara fiksna cena za period snabdevanja, već da se ona bazira na kretanju cena na tržištu električne energije, tačnije na berzi.

"Kod ovih ugovora sa EPS-om se ugovara marža, odnosno fiksni ili variabilni deo marže koji se dodaje na tu cenu i samim tim kupci mogu znati kretanjem te dinamičke cene koliki im mogu biti troškovi svakog meseca i time upravljati svojom proizvodnjom i smanjiti svoje troškove", rekla je ona.

Kazala je i da EPS ima do sada četiri kupaca struje po modelima ugovora sa dinamičkim cenama.

Prema njenim rečima modeli ugovora sa fiksnim cenama vrlo su poznat među kupcima na otvorenom tržištu i kod tih ugovora kupac ima fiksnu cenu za ceo ugovoreni period snabdevanja.

"Ovaj model ugovora je dobra zato što kupac može da proceni koliki će mu biti budžet sledeće godine, ali ne može da utiče na svoje troškove. Ukoliko cena na tržištu padne, on jednostavno gubi, pod znacima navoda, time što je ugovorio fiksnu cenu koja je nepromenjena do kraja ugovora", rekla je Markovićeva.

Pojasnila je i da se kod dinamičnog i kod kombinovanog modela ugovora fiksira period snabdevanja električnom energijom, ali njena cena nije fiksna i ona se bazira na tržišnim principima.

"Kod dinamičnog modela cena struje je potpuno tržišna, dok je kod kombinovanog jedan deo fiksni, kupac bira koliko želi da fiksira, da li želi da fiksira procenat svoje potrošnje ili želi da fiksira određene mesece u godini ili određene dane u mesecu, dok za ostalo ugovara dinamičku cenu ili cenu sa nivelacijom", kazala je Markovićeva.

Privrednicima su na današnjoj prezentaciji dati i odgovori na pitanja o tome šta znači otvaranje garantovanog snabdevanja za preduzetnike, mala i mikro preduzeća, kao i na koji način mogu optimizovati odobrenu snagu u skladu sa potrebama preduzeća.

Predstavljen je i novi kalkulator potrošnje za kupce na garantovanom i komercijalnom snabdevanju pomoću kojeg svi mogu da izračunaju svoje troškove i uporede ih zavisno od toga koju opciju snabdevanja koriste.

Autor: S.M.