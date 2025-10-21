AKTUELNO

Društvo

SARADNJA SRBIJE I AZERBEJDŽANA U OBLASTI SOCIJALNOG OSIGURANJA: Potpisan Memorandum o razumevanju

Izvor: Pink.rs, Foto: Pio fond ||

Delegacija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koju je predvodio direktor Relja Ognjenović i Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije, koju je predvodio v.d. direktora Zoran Panović, boravile su u dvodnevnoj poseti Državnom fondu socijalne zaštite Republike Azerbejdžan, prvenstveno radi potpisivanja Memoranduma o razumevanju između tri institucije.

Potpisivanju Memoranduma prisustvovao je i ambasador Republike Srbije u Azerbejdžanu, njegova ekselencija Dragan Vladisavljević. Radna poseta Azerbejdžanu bila je dobra prilika da dve zemlje prezentuju rešenja digitalne transformacije poslovnih procesa primenjenih u penzijskom sistemu, da razmene iskustva i predoče planirani napredak u oblasti informacionih tehnologija.

Za šefove delegacija Republike Srbije organizovan je prijem u našoj Ambasadi u Bakuu i u razgovoru sa ambasadorom i njegovim saradnicima razmenjene su informacije relevantne za našu zemlju i stanovništvo.

Državni fond socijalne zaštite organizovao je obilazak dva DOST centra (Agencija za održivo i operativno socijalno osiguranje), kako bi kolege iz Srbije upoznali sa načinom na koji, na jednom mestu, udruženo i potpuno digitalizovano funkcionišu različite institucije za socijalno osiguranje, a u drugom kako su omogućeni inkluzija i kreativnost za socijalno ugrožene grupe i osobe sa posebnim potrebama.

Autor: D.Bošković

