AKTUELNO

Društvo

Gujon: Snimili smo serijal o grofu Savi Vladislaviću koji je osnovao jedini grad posvećen Svetom Savi u svetu

Izvor: Pink.rs, Foto: Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju ||

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon najavio je da će uskoro u Rusiji i Srbiji premijerno biti prikazan dokumentarni serijal o grofu Savi Vladislaviću, Srbinu koji je osnovao ruski grad Troickosavsk (današnja Kjahta) na granici Rusije i Mongolije, u čast Svetog Save.

Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju finasirala je snimanje serijala od sedam epizoda koji prati izuzetni životni put grofa Save Vladislavića, Srbina iz Gacka koji je bio uspešan i cenjen diplomata, desna ruka Petra Velikog koji mu je poverio brojne diplomatske misije. Serijal je sniman u čak osam zemalja: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji, Rusiji, Turskoj, Rusiji i Kini.

“Kao uticajni diplomata, Vladislavić je bio tvorac i ucrtao i danas važeću granicu između Rusije i Kine, čime je zauzeo trajno mesto u istoriji obe imperije. Serijal prikazuje njegovu izuzetnu biografiju od njegovih početaka u Hercegovini, Dubrovniku, Veneciji preko važnih diplomatskih misija u Turskoj, Rusiji, Kini do osnivanja grada Troickosavsk posvećenog Svetom Savi u Rusiji. Promovisaćemo serijal u Sankt Peterburgu, gradu gde je Vladislavić sahranjen, i u Beogradu gde će publika imati priliku da se bliže upozna sa životom i delom čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji Rusije i Srbije“, rekao je Gujon.

Gujon se danas u Beogradu sastao sa gradonačelnicom Kjahte Aleksandrom Vladimirovnom Protasov koja ga je informisala u vezi sa pripremama za 2027. godinu kada se obeležava 300 godina od kada je grof Sava Vladislavić osnovao grad u Istočnom Sibiru nazvan po Svetom Savi - Troicosavsk (današnja Kjahta).

Autor: S.M.

#Arno Gujon

#Rusija

#Srbin

#diplomatija

#dokumentarac

POVEZANE VESTI

Društvo

Gujon: Poznata Francuska televizija do kraja godine snimiće serijal emisija o Srbiji

Politika

GUJON RASKRINKAO PICULU: Evo kako je opisao čoveka koji, koristeći evropski parlament širi mržnju prema Srbiji (VIDEO)

Politika

'LICEMERJE NIKADA NIJE OPCIJA' Gujon: Držanje predavanja Srbima nije dobra ideja (FOTO)

Politika

GUJON ZA PINK: Rezolucija o genocidu u Srebrenici usvojena je mimo svega! Nema tu mnogo poštovanja, pravila, pravde, istine, ni istorije (VIDEO)

Politika

GUJON: Osuđujem gruba mešanja u unutrašnja pitanja Srbije

Politika

Gujon: Pao je Levi, kao USAID i NED, točak se okreće! Spremni smo