Gujon: Snimili smo serijal o grofu Savi Vladislaviću koji je osnovao jedini grad posvećen Svetom Savi u svetu

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon najavio je da će uskoro u Rusiji i Srbiji premijerno biti prikazan dokumentarni serijal o grofu Savi Vladislaviću, Srbinu koji je osnovao ruski grad Troickosavsk (današnja Kjahta) na granici Rusije i Mongolije, u čast Svetog Save.

Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju finasirala je snimanje serijala od sedam epizoda koji prati izuzetni životni put grofa Save Vladislavića, Srbina iz Gacka koji je bio uspešan i cenjen diplomata, desna ruka Petra Velikog koji mu je poverio brojne diplomatske misije. Serijal je sniman u čak osam zemalja: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji, Rusiji, Turskoj, Rusiji i Kini.

“Kao uticajni diplomata, Vladislavić je bio tvorac i ucrtao i danas važeću granicu između Rusije i Kine, čime je zauzeo trajno mesto u istoriji obe imperije. Serijal prikazuje njegovu izuzetnu biografiju od njegovih početaka u Hercegovini, Dubrovniku, Veneciji preko važnih diplomatskih misija u Turskoj, Rusiji, Kini do osnivanja grada Troickosavsk posvećenog Svetom Savi u Rusiji. Promovisaćemo serijal u Sankt Peterburgu, gradu gde je Vladislavić sahranjen, i u Beogradu gde će publika imati priliku da se bliže upozna sa životom i delom čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji Rusije i Srbije“, rekao je Gujon.

Gujon se danas u Beogradu sastao sa gradonačelnicom Kjahte Aleksandrom Vladimirovnom Protasov koja ga je informisala u vezi sa pripremama za 2027. godinu kada se obeležava 300 godina od kada je grof Sava Vladislavić osnovao grad u Istočnom Sibiru nazvan po Svetom Savi - Troicosavsk (današnja Kjahta).

Autor: S.M.