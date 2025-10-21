USKORO PRVI ŠKOLSKI RASPUST! Ove godine 5 pauza za đake, evo koji dani se poklapaju sa NERADNIM danima

Prvi školski raspust će uskoro, sredinom novembra, i to će biti jedina pauza koju će đaci u Srbiji imati do kraja ove godine i početka drugog polugodišta. Prvi mini raspust počinje 8. i završava se 12. novembra, kada se đaci vraćaju u klupe.

U školskoj 2025/26. godini prema novom školskom kalendaru objavljenom na sajtu Ministarstva prosvete, srednjoškolci i osnovci u Srbiji imaće ukupno 5 raspusta. Posle ovog prvog, novembarskog, sledeći je tek veliki zimski raspust, a kada se on završi, đaci do kraja školske godine neće imati neki raspust samo u martu. Svih ostalih meseci imaće po neki raspust, kraći ili duži!

Spisak raspusta i koji neradni dani se poklapaju sa danima raspusta

-Prvi raspust stiže već sredinom novembra, kratak je i jedini je u prvom polugodištu - od 8. do 11. novembra. Zvanično neradan dani zbog praznika Dana primirja u Prvom svetkom ratu je 11. novembar.

-Od 30. decembra đake čeka zimski raspust koji traje sve do 19. januara. Zvanično neradni dani zbog Nove godine su 1. i 2. januar.

-Nakon ovog dužeg predaha, učenici u Srbiji ići će na nastavu samo 4 nedelje pre nego što usledi novi predah - 14. februara, a u klupe se vraćaju 23. februara. U to vreme, tačnije 15, 16. i 17. februara zvanično su neradni dani zbog Dana državnosti, Sretenje

-Zatim, sledi i prolećni odmor od 10. aprila, koji se ovog puta neće spajati sa Prvim majem. Zvanično neradni dani tokom prvog prolećnog raspusta koji traje od 10. do 14. aprila tokom Uskrsa su: 10, 11, 12. 13. april. Zvanično neradni dani tokom drugog dela prolećnog raspusta, odnosno Prvog maja su 1. i 2. maj, a kako je nedelja 3, praktično i đaci i roditelji imaju tri slobodna dana.

Drugo polugodište počinje 19. januara. Za đake završnih razreda osnovnih škola, ono se završava 29. maja, dok ostatak osnovaca sa školskom godinom završava 12. juna.

Kada su u pitanju srednjoškolci, veliki maturanti drugo polugodište završavaju u petak, 22. maja, učenici završnog razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola u petak, 29. maja, a svi ostali srednjoškolci se raspuštaju u petak, 19. juna.

Prvi raspust stiže već početkom novembra, kratak je i jedini u prvom polugodištu

Učenici srednjih i osnovnih škola u Srbiji prvi odmor imaće već početkom novembra. On počinje od subote 8. novembra, a đaci se u klupe vraćaju 12. novembra. Četiri dana malog predaha imaju đaci, a povodom Dan primirja u Prvom svetskom ratu, državnog praznika koji je u Srbiji neradan dan.

Za malo više od mesec dana nakon tog prvog raspusta stiže i drugi, zimski.

Prvo polugodište 2025/26. školske godine završava se u utorak, 30. decembra, dok zimski raspust počinje 31. decembra i traje sve do 19. januara, kada se đaci vraćaju u klupe.

Odmah posle zimskog raspusta sledi novi

Samo 4 nedelje nakon zimskog raspusta stiže novi predah koji počinje u subotu, 14. februara i traje do 23. februara, kada se đaci vraćaju na nastavu.

Ovaj raspust je povodom 15. i 16. februara, kada su su Srbiji naredni dani povodom Dana državnosti Srbije (Sretenje).

U martu 2026. godine za đake neće biti odmaranja, ali zato prolećni raspust stiže već u aprilu.

Nema spajanja Uskrsa i Prvog maja

Ni ove godine Uskrs i Prvi maj nisu blizu jedan drugom, tako da će đaci u Srbiji imati prolećni raspust iz dva dela - Uskršnjeg i prvomajskog.

Uskršnji raspust počinje u petak 10. aprila i traje do srede, 15. aprila kada se učenici vraćaju u škole.

Nakon aprilskog odmora, tako, sledi onaj za Prvi maj, a koji će trajati od 1, 2. i 3. maja (petak, subota, nedelja).

Kraj školske godine za male maturante počinje 29. maja, a za ostatak osnovaca 12. juna.

Završni ispiti, odnosno mala matura, održaće se 15, 16. i 17. juna.

Veliki maturanti u gimnazijama završiće školsku godinu 22. maja, u srednjim stručnim školama 29. maja, a svi ostali srednjoškolci se raspuštaju u petak, 19. juna.

Đaci u Vojvodini ranije na zimski raspust

Kao i svake godine, đaci vojvođanskih osnovnih i srednjih škola otići će ranije na zimski raspust od svojih drugara iz ostatka Srbije, ali se zato pre njih i vraćaju u klupe.

Prema školskom kalendaru 2025/26. za AP Vojvodinu, kraj prvog polugodišta u ovoj pokrajini zakazan je za 23. decembar, što znači da raspust počinje u sredu 24. decembra, ali traje kraće, te će se učenici u Vojvodini u klupe vratiti u ponedeljak, 12. januara.

Manje odmora u februaru

Takođe, Vojvođani će u februaru odmarati kraće. Dok đaci iz ostatka Srbije spajaju slobodne dane od subote 14. februara, pa sve do nedelje 22, učenici iz Vojvodine vraćaju se u klupe u sredu, 18. februara.

U aprilu ih čeka isti broj slobodnih dana, a kao i u ostatku Srbije, i u Vojvodini će ove godine Prvi maj i Uskrs biti razdvojeni radnim danima.

Mali maturanti završiće školsku godinu istog datuma kad i njihovi drugari iz centralne Srbije - 29. maja, dok će ostatak osnovaca završiti kasnije, što je slučaj i u ostatku zemlje - 12. juna.

Kada su u pitanju srednjoškolci, situacija je takođe ista kao u ostatku zemlje.

Autor: Iva Besarabić