VOZAČI, SPREMITE SE! Od 1. novembra važi ovo pravilo: Gužve su već počele, mnogi se već pripremaju!

Sneg početkom oktobra dočekao je mnoge vozače nespremne, na planinama je zavejalo, dok su Srbi ostali zatečeni, jer još uvek nisu zamenili letnje gume na svojim vozilima. Neki su to već učinili naučeni iskustvom, a oni koji to još uvek nisu, imaju vremena do 1. novembra - kada je obavezna upotreba zimskih guma. Ipak, sneg bi mogao i pre ovog datuma da iznenadi vozače!

Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, u obavezi ste da imate sve četiri zimske gume sa oznakom M+S (MS, M-S ili M&S) u periodu od 1. novembra do 1. aprila, a pri tome šara na gumama ne sme da ima dubinu manju od 4 milimetra.

Zimske gume su obavezne od 1. novembra ako na putevima ima snega

S obzirom da se 1. novembar bliži, vozačima se savetuje da na vreme zamene svoje pneumatike jer se tradicionalno, kao i svake godine, očekuju povećane gužve kod vulkanizera.

Počele gužve kod vulkanizera, cene zamena od 4.000 dinara

Što se obima posla tiče, vulkanizeri otkrivaju da su gužve u njihovim radnjama već počele, dosta ranije nego prošle godine.

"Ima gužvi, krenule su pre 15-ak dana kada je bilo prvo zahlađenje, početkom oktobra", otkriva vulkanizer jedne poznatog beogradskog auto-servisa.

Cene zamene zimskih guma kreću se od 4.000 dinara kada je reč o vozilima sa čeličnim felnama, pa sve do 12.000 dinara, takođe za sve četiri gume. Što je auto skuplji, to je i cena zamena guma veća!

Ipak, trka sa vremenom nije jedini problem. Prema najnovijim prognozama srpskih meteorologa, sneg bi već sledećeg vikenda mogao da padne na planinama, dok se u nižim predelima Srbije očekuje sredinom novembra.

Koliko može bez zimskih guma nekažnjeno

Tolerancija postoji ukoliko nema zadržanog snega i leda na kolovozu, jer zakon ne nalaže kao obavezu da ih koristimo ukoliko na putu nema snega, leda ili poledice i kaznu nećete platiti.

To znači da vozači u periodu od 1. novembra do 1. aprila mogu da voze i na letnjim gumama ako su putevi suvi. Ipak, savetuje se da je najbolje da tokom čitavog navedenog perioda na vozilu imate adekvatne gume i za to postoje razlozi.

Generalno, po rečima vulkanizera, kada vozači imaju dilemu šta raditi kada u zimskom periodu dođe do letnjih vremenskih uslova i obrnuto, odnosno, u periodu od 1. novembra do 1. aprila kada je zakonski obavezna upotreba zimskih pneumatika, "treba da znaju da svaki problem rešava upotreba gume sa šarom dubljom od 4 milimetra, bez obzira da li je zimska ili letnja”.

Koliko koštaju zimske gume i koje su jeftinije

Najjeftinije zimske pneumatike, one koji imaju najmanje dimenzije, možete pazariti za nešto manje od 4.000 dinara, dok cena velike zimske gume, pogotovo ako joj je proizvođač neki poznati brend, može biti viša i od 20.000, pa čak i iznad 70.000 dinara.

Kako iz godine u godinu objašnjavaju vulkanizeri, dva osnovna aspekta utiču na to koliko će vas zimska guma koštati. Prvi je prečnik gume i što je on veći, viša je i cena. Drugi aspekt je proizvođač gume.

Na primer, komplet najjeftinijih guma za putnički automobil koje su često zastupljene, a čija je oznaka 175/65/R14, ima početnu cenu od 17.600 dinara. U kategoriji skupljih, a često korišćenih, zimska guma oznake 225/45/R17, komplet od četiri komada koštao je prethodne sezone 36.000 dinara.

Što se tiče zimskih guma za teretna vozila, njihova cena varira od 30.000 do 60.000 dinara po komadu, dok džipovskih zimskih pneumatika nema ispod 10.000 dinara po komadu.

Razlika između letnjih i zimskih pneumatika

"Razlika između letnjih i zimskih pneumatika je značajna i opravdano postoji takva podela. Letnje gume su takvog sastava da su otpornije na visokim temperaturama, dok su zimske od materijala koji je otporniji na niskim temperaturama. Na temperaturi ispod sedam stepeni, letnje gume gube svoju najvažniju karakteristiku - dobro prianjanje", istakla je lani ABS.

Kolike su kazne

Ako, pak, sve ove troškove jednostavno izbegnete i u periodu od 1. novembra do 1. aprila se na ulici ili putu nađete u automobilu sa letnjim gumama, a kolovoz kojim se krećete nije suv, može vas očekivati kazna od 10.000 do 20.000 dinara, ako ste odgovorno lice kazna je od 6.000 do 50.000 dinara, dok je kazna za pravno lice u rasponu od 60.000 do čak 800.000 dinara!

Autor: Jovana Nerić