SRBIJA ĆE BITI MESEC DANA POD SNEGOM: Nakon kratkog otopljenja, stiže nagli PREOKRET - Pogledajte kakvo vreme nas očekuje u novembru

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje nas oštra i najhladnija zima u poslednjih 20 godina, a hladni front u Srbiji stiže već u novembru!

Iako se narednih dana očekuje toplije vreme, meteorolozi su najavili da je polarni vrtlog već u niskom startu i da će od petka spustiti temperature na jesenje vrednosti i doneće dosta padavina.

U većem delu Srbije prognozira se prosečno vlažan novembar, sem u Vojvodini gde će biti vlaga nešto iznad proseka, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod.

Srednja minimalna temperatura vazduha u novembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1 stepeni do 2 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost novembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.2 stepena.

U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom novembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 5 milimetara višim, a u Vojvodini će biti iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 do 10 milimetara višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini novembarska suma padavina iznosiće oko 60 milimetara.

Meteorolog Ivan Ristić otkrio je za Informer da nakon kratkog otopljenja dolazi do naglog zahlađenja već 24. oktobra.

- Promena vremena, ponovo zahlađenje i početak prave jeseni se očekuje u trećoj dekadi. Najverovatnije, prema mojoj proceni, to će se dogoditi 24. oktobra. Ponovo nam tada dolaze oblaci, kiša, na planinama sneg, a temperature će pasti na novembarski nivo i maksimalne će biti između 10 i 15 stepeni, kao što sada očekujemo početkom meseca. Krajem oktobra jutarnje temperature će biti između 5 i 10 stepeni - istakao je Ristić i zaključio:

- U slučaju da zahlađenje bude jače u trećoj dekadi oktobra i početkom novembra mogu se očekivati i prvi jutarnji mrazevi u nižim predelima i gradovima.

Bićemo 30 dana pod snegom

Prema prognozi meteorologa Ristića, možemo još malo da uživamo u toplim danima, ali uskoro nam se bliži hladan zima.

- Atmosferske oscilacije koje mi koristimo za dugoročne prognoze ukazuju da će baš ova zima biti jako hladna. Prema podacima od poslednjih 20 godina vidimo da će ova zima biti jedna od hladnijih, ako ne i najhladnija. To u praksi znači da će padati sneg, a temperatura će biti dosta dana ispod nule. Na primer, ako bude zima kao osamdesetih godina, što je vrlo verovatno, znači da ćemo u Beogradu imati 30 dana sa snežnim pokrivačem - prognozira Ristić.

Ako se ostvare modeli prognoze za zimu, kako kaže Ristić, pred nama je opasan minus, a prvi sneg u gradovima očekuje se već od 15. novembra.

- Očito da nas čeka jedna zima koja će ostaviti za sebe, ako ništa drugo, te bele fotografije sa snegom. Oko 24. novembra prvi snežni pokrivač možemo imati u nižim predelima svuda u Srbiji, a najranije to se može desiti već od 15. novembra. Ipak, meteorološke mape deluju kao da će svaki čas biti sneg u nižim predelima - ističe on.

Autor: Iva Besarabić