Teretnjaci na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju šest sati: Gužve na graničnim prelazima, oglasio se AMSS

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Saška Drobnjak ||

Najduže zadržavanje za teretna vozila na graničnim prelazima je na Batrovcima na izlazu iz zemlje, šest sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).


Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i na prelazima Šid, pet sati, Kelebija, četiri sata, kao i Sremska Rača i Bezdan, po tri sata.

Na graničnim prelazima Srbije za putnička vozila nema zadržavanja.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

