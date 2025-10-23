Zašto je Sveta Petka najveća zaštitnica žena i bolesnih? Ovaj praznik prate bitni običaji

Sveta Petka, poznata i kao Sveta Paraskeva, veoma je poštovana svetiteljka u pravoslavlju, naročito među Srbima i Rumunima. Praznik posvećen Svetoj Petki obeležava se 27. oktobra i jedan je od značajnijih crkvenih praznika.

Na ovaj dan, vernici se okupljaju u crkvama, mole se i pale sveće za zdravlje i mir. Mnogi i poste, jer se veruje da post i molitva posvećeni Svetoj Petki donose blagoslov i zaštitu. Pored toga, postoje i brojna narodna verovanja vezana za ovaj praznik.

Koja su verovanja vezana za Svetu Petku?

Na praznik Svete Petke, žene ne bi trebalo da obavljaju teške kućne poslove kako bi sačuvale zdravlje i sreću svoje porodice. Prema starom običaju, mlade devojke treba da uberu cveće kojim će ukrasiti svoj dom, kako bi u njemu vladali mir, ljubav i harmonija. Takođe, veruje se da bi devojčicama na ovaj dan trebalo obući nove haljinice, kako bi ih tokom naredne godine pratila radost.

Sveta Petka - ženski praznik

Sveta Petka se smatra ženskim praznikom, pa joj se obraćaju žene svih vera i nacija. U Srbiji je česta praksa da majke, ćerke, sestre ili prijateljice zajedno odlaze u crkvu ili manastir posvećen Svetoj Petki. Pored mnogih ovih hramova često postoje izvori lekovite vode, za koju vernici veruju da leči rane i štiti od bolesti.

Narod kaže da onaj ko na ovaj dan nešto zamoli od svetiteljke, treba narednih sedam dana da posti i da na njen praznik dođe u crkvu sa prilozima.

Na dan Svete Petke događala su se mnoga velika čuda - mnogi bolesni su upravo tada ozdravili. Zbog toga ljudi sa zdravstvenim problemima s velikim poštovanjem i verom čekaju ovaj praznik, nadajući se pomoći slavne svetiteljke.

U nedelju se, dan uoči praznika Svete Petke, u manastiru Tumane očekuje upisivanje u crkveni kalendar praznik Obretenja moštiju Svetog Jakova Tumanskog, ali će vernici imati priliku i da se poklone čestici Svete Petke koju su monasi otkrili.

Autor: Jovana Nerić