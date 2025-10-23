'RAD NA TESLI JE OD NACIONALNOG ZNAČAJA' Lečić za Pink: Nagrada 'Planetarni Tesla' povezuje svaki segment našeg bića (VIDEO)

Akademska i poslovna javnost Srbije okupili su se oko projekta ''Planetarni Tesla''. Branislav Lečić, glumac i direktor projekta ''Planetarni Tesla'' kaže da će nagrade biti dodeljene 10. novembra.

Lečić je rekao da je gospodin Markanović idejni tvorac celog projekta.

- Toliko je bio uporan i u pravom smislu konstruktivan, ko bi mogao da pomogne u celom projektu. Ovde je više stvari uključeno, nije samo stvar u tome čime je Tesla pomogao svetu - kazao je Lečić u Novom jutru TV Pink.

Lečić je istakao da je Tesla donosilac svetla, radio talasa, komunikacije.

- Druga dimenzija koja je meni posebno interesantna je što Tesla nas kao narod povezuje sa nečim što stvarno zaslužujemo - kazao je Lečić i dodao da neki pokušavaju da oblate ime sprskog naroda, koji je žrtva, a ne agresor.

Lečić kaže da smo mi napadnuti kao narod i spolja i iznutra, te dodaje da je naša vrednost ogromna.

- Doprinos civilizaciji preko Tesle je na najvišem civilizacijskom nivou, a mi se nedovoljno bavimo njime, a on je nama važna karta... Rad na Tesli je nešto što je od nacionalnog značaja... Ta nagrada ''Planetarni Tesla'' povezuje svaki segment našega bića, nacionalnog - istakao je Lečić i dodao da gde god živeli Srbi oni jesu deo naroda koji je iznedrio Teslu.

Prof. dr Radmila Tonković, akademik, kaže da to nije novitet, već da postoji dobar krug ljudi, na čelu sa Markanovićem, koji su pomogli da se napravi ova svetska premijera Tesle, od nauke, do realizacije.

- Sve u svemu i kako živimo je Tesla. To ljudi ne shvataju i ne razumeju, jer je on bio vizionar sto godina unapred. Ono što je on projektovao u svojoj glavi i realizovao u životu, mi sada komotno živimo - kazala je Tonković.

Kako je rekla, nagradu će dobiti najznačajniji naučnici sveta.

- Svako od nas je imao svoj zadatak, da pronađe te ljude, da obavi sa njima razgovor na visokom nivou - navela je Tonković i naglasila da je Planetarni Tesla svetska nagrada.

Vlado Markanović, osnivač i direktor Media inventa, kazao je da je ovaj projekat kreće sa decom, koja su jedina vidljiva ljubav.

- Za Teslu ljubav je harmonija nebeskih tela, koju je on hteo da vlada i na zemlji. Svi njegovi patenti i izumi bili su vezani za ljubav, lepotu, svetlost i harmoniju - naveo je Markanović.

Kako je rekao, na deci ostaje svet.

Govoreći o dobitnicima nagrada Markanović je rekao da je bilo 150 osoba od kojih je načinjen izbor i dodao da su neki i minirali projekat.

Autor: Pink.rs