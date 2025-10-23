Ovo je tačna satnica DRASTIČNOG pogoršanja: Olujni vetar imaće udare od 80 kilometara na sat, očekuju se POTOP i grmljavina

Veoma toplo vreme u Srbiji. Trenutne temperature već dostižu 22°C, a maksimalna dnevna biće danas i do 26 stepeni.

Srbija i naše područje pod uticajem su snažnog ciklona sa zapada i severozapada Evrope i preovladavaju vrlo izražena južna strujanja, uz priliv veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike. Očekuje se smena sunca i oblaka, a onda uveče sledi jak preokret vremena.

Najtoplije biće u Podrinju sa 26 stepeni i u Kolubarskom okrugu sa 25°C. Dakle, najtopliji grad mogao bi biti Loznica sa 26 i Valjevo sa 25 stepeni, a u Beogradu će biti 24°C

U ovom času ciklon sa severozapada Evrope sve više jača i na udaru olujnog i orkanskog nevremena danas će se naći mnogi delovi Evrope, pa i naš region.

U sklopu ciklona, hladni front i mračni oblaci stići će do severa i zapada Srbije već večeras i oko 20-21 čas i premeštaće se tokom noći i petka ujutro preko ostalih delova Srbije. Ovo pogoršanje doneće prolaznu veoma jaku kišu sa pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i izraženiji pljuskovi, uz jak vetar, a palo bi i više od 20 litara kiše.

Najobilnije padavine u Srbiji očekuju se u noći između četvrtka i petka i u petak ujutro, a najveća količna očekuje se na zapadu, severu i severoistoku Srbije, u Vojvodini, na širem području Beograda i u Podunavlju.

Biće veoma vetrovito. Prema večeri i noći duvaće vrlo jak južni i jugozapadni vetar, na planinama sa olujnim udarima od 80 do 100 km/h, dok će u košavskom području jugoistočni vetar imati olujne udare. U toku noći i u petak ujutro vetar će biti u skretanju na severozapadni, na udare prolazno i olujni, potom u slabljenju.

Inače, zbog snažnog ciklona, vazdušni pritisak biće danas u Srbiji u osetnijem padu i biće niži večeras i noćas za 10 do 15 milibara nego jutros iimaće vrednosti na severu Srbije ispod 1000 mb, na severu Vojvodine i ispod 995 mb. Upravo se zbog veoma niskog vazdušnog pritiska očekuje jako pogoršanje vremena. Velika razlika u pritisku između severa i juga Srbije, odnosno veoma izražen gradijent pritiska usloviće veoma vetrovito vreme, uz olujne udare vetra.

Već u petak svežije. Nakon jutarnjih 10 do 15 stepeni, maksimalna dnevna biće od 16 na severozapadu do 22 na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 18 stepeni.

Od vikenda svežije

Prvog dana vikenda biće suvo, još ponegde sa kišom.

Drugog dana vikenda novo jače naoblačenje, koje će do kraja dana i u ponedeljak Srbiji doneti novi talas obilne kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Širom Srbije očekuju se veće količine padavina, lokalno ponegde i više od 50 litara.

U ponedeljak kratkotrajno jako zahlađenje, na višim planinama i sneg.

Već od utorka postepeni porast temperatura.

Zbog očekivanih veoma loših vremenskih uslova, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: Marija Radić