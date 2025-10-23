VREMENSKI OBRT OD VEČERAS I NEVREME U NAJAVI! Polarni vrtlog naglo obara temperaturu, pašće i PUNO KIŠE, negde i sneg

Nakon natprosečno toplog dana, sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni, večeras će do Srbije stići naoblačenje sa pljuskovima i kišom koje će zahvatiti severne, jugozapadne i zapadne krajeve, a u noći ka petku će se proširiti na ostatak Srbije.

Nagla promena vremena posledica je dolaska polarnog vrtloga i uz padavine očekuje se i pad temperature. Već u petak biće hladnije za 6-7 stepeni, dok se za vikend očekuje još jače zahlađenje.

Srbija na granici toplog i hladnog vazduha

Meteorolog Ivan Ristić kaže za „Blic“ da se noćas ka nama spušta polarni vrtlog. Nalazićemo se na granici toplog i hladnog vazduha i to će doneti veliku količinu padavina narednih dana.

- Krajem dana, više u toku noći, počeće da pada kiša na severozapadu Vojvodine i padavine će se proširiti na celu zemlju do ujutru. Sutra očekujem smirivanje i pauzu, a do utorka promenjivo vreme, povremeno sa kišom. Modeli daju oko 60 mm kiše u centralnoj Srbiji, a na severu i krajnjem jugu oko 30-40 mm kiše. Smenjivaće se stalno kiša i oblaci, biće malo sunca-kaže Ivan Ristić.

Padavine u noći između četvrtka i petka

I RHMZ za večeras najavljuje naoblačenje sa kišom i plјuskovima koje će uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći ka petku proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni.

Prva kiša oko 20 časova

Kako se vidi na radarskim snimcima na sajtu "Vreme radar" padavine večeras u 20 sati stižu u Srbiju.

Postepeni pad temperature za vikend, novi pljuskovi i sneg



U zavisnosti koliko će biti oblaka i sunčanih intervala zavisiće i temperatura u petak i narednih dana. Dnevni maksimumi mogu dostići u petak 16-17 stepeni, u subotu 15-16 stepeni, dok se u nedelju i ponedeljak očekuje novi nalet padavina i još hladnije. U ponedeljak na višim planinama biće i snežnih padavina.

Padavine oko 6 sati ujutru u petak

- U nedelju i ponedeljak će biti između 10 i 15 stepeni. Na planinama sa susnežicom i snegom. Zatim dolazi stabilizacija i manji porast temperatura krajem oktobra i početkom novembra. Nakon toga se očekuje prodor hladnog vazduha sa severa ili severoistoka. Svaki takav prodor može da uslovi, osim jačeg zahlađenja, i snežne padavine u nižim predelima – kaže Ristić.

Kada će pasti sneg u Beogradu

Objašnjava da je izvorište hladnog vazduha je u Grenlandskom moru, ali je vazduh u ovom periodu godine još uvek relativno topao i ne može da donese sneg u niže predele, međutim, atmosferske oscilacije pokazuju da će i ova zima biti hladnija u odnosu na prethodne.

Prognoza za Beograd do 7. novembra

- Za sada ostaje da bi prve snežne padavine u Beogradu pale oko 24. novembra, mada MJO indeks prognozira sneg i ranije. Ove zime će češće padati sneg, temperatura će niža od 0 stepeni. Dugoročne prognoze daju i do -20 stepeni na planinama, u nižim predelima povremeno -10 do -12 stepeni - kaže Ristić.

Pogoršanje vremena, grmljavina i zahlađenje

U vremenskoj prognozi Marko Čubrilo, meteorolog amater, najavljuje da će u četvrtak posle podne i u toku noći ka petku pogoršanje vremena uz kišu, moguću grmljavinu i umereno zahlađenje.

Prodor hladnog fronta

- Danas se ka nama približava prvi od serije hladnih frontova ispred kog struji vrlo topao vazduh. Tokom dana uglavnom umereno oblačno i toplo, posle podne prvo na zapadu i jugozapadu, a u toku noći ka petku i nad ostalim delovima regiona pogoršanje vremena uz kišu, moguću grmljavinu i okretanje jakog južnog na jak zapadni i severozapadni vetar – objavio je Čubrilo.

Padavine u noći ka petku

Naleti padavina i jače zahlađenje

U petak i subotu ka nama u jakoj mlaznoj struji pristižu povremeni naleti kiše i grmljavinskih pljuskova i maksimalne temperature će biti od 14 do 18 stepeni Celzijusa.

Jače pogoršanje vremena je moguće u nedelju

- U nedelju će se nad Jadranom razviti sekundarni ciklon koji će nam doneti jače pogoršanje vremena uz kišu koje u početku može biti praćena i grmljavinom i daljim zahlađenjem tako da bi u noći ka ponedeljku i u ponedeljak pre podne na visokim planinama Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, na preko 1.100 metara nadmorske visine, bilo uslova i za sneg – kaže Čubrilo.

Hladne, maglovite noći i mraz

Prolazno naoblačenje uz padavine je moguće i u utorak. Od nedelje do srede maksimalne temperature od 5 do 12 stepeni Celzijusa.

Početkom naredne sedmice očekuje se sneg na višim planinama

- Kada u utorak uveče dođe do razvedravanja treba očekivati hladne i ponegde maglovite noći uz pojavu slabog mraza, dok će tokom dana polako otopljavati – najavio je Čubrilo.

