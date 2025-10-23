AKTUELNO

Društvo

'U ovom trenutku je najvažnije da je učenik dobro i da se brzo oporavi' Oglasilo se Ministarstvo prosvete posle napada na dečaka u Medicinskoj školi na Zvezdari

Izvor: Kurir.rs, Foto: ministarstvo prosvete ||

Učenik drugog razreda Medicinske škole na Zvezdari danas je napadnut, a zbog zadobijenih povreda zbrinut je u Urgentnom centru. Tim povodom oglasilo se Ministarstvo prosvete.

"U Medicinskoj školi na Zvezdari pre početka prvog časa u drugoj smeni danas se dogodio incident u kome su nepoznata lica utrčala u školu i napala učenika 2. razreda. Učenik je, nakon brze reakcije nastavnika i učenika, a zatim i Hitne pomoći, prevežen u Urgentni centar gde mu je ukazana medicinska nega. Učenik je sve vreme bio svestan i komunikativan. Odmah je obaveštena i policija koja sprovodi dalju istragu", navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete i dodaje:

"Ministarstvo prosvete će preduzeti sve mere propisane Pravilnikom o primeni protokola o postupanju u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, a u saradnji sa školom, MUP, Tužilaštvom i drugim institucijama. Očekujemo zrelu reakciju javnosti i medija koja bi trebalo da bude lišena senzacionalizma, a osuđujuća za grupe pojedinaca koje čine i podstiču nasilje. U ovom trenutku je najvažnije da je učenik dobro i da se brzo oporavi".

Autor: A.A.

#Ministarstvo prosvete | nauke i tehnološkog razvoja

#Zvezdara

#saopštenje

#škola

POVEZANE VESTI

Društvo

OGLASILO SE MINISTARSTVO PROSVETE: Evo šta će biti sa školama u kojima nastava nije održana

Hronika

'ŠKOLA JE UTVRDILA PLAN ZAŠTITE UČENICE' Oglasilo se Ministarstvo prosvete nakon stravičnog zlostavljanja u Pančevu

Društvo

DONETA JE NAJNOVIJA ODLUKA O STIPENDIJAMA: Oglasilo se Ministarstvo prosvete

Hronika

DEVOJČICA IZBODENA NOŽEM U ŠKOLI: Horor u Subotici, na nju nasrnuo učenik iz razreda

Hronika

Horor u školi na Novom Beogradu: Učenik doneo spisak za odstrel, imao i nož

Hronika

UMRO MUŠKARAC KOJI JE PRONAĐEN UPUCAN NA ZVEZDARI Policija ga zatekla sa ranom od metka na glavi, lekari pokušali da ga reanimiraju