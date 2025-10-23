TUMANE U ZNAKU ČUDA: Pronađene mošti Svete Petke u mantiji pokojne igumanije!

Manastir Tumane 26. oktobra obeležava veliki praznik uz pronalazak moštiju Svete Petke, koje su otkrivene u mantiji blaženopočivše igumanije Serafime. Iguman Dimitrije poziva vernike na molitveno sabranje i blagoslov u ovoj svetinji.

U manastiru Tumane 26. oktobra 2025. godine biće održana velika duhovna svečanost, a tim povodom iguman Dimitrije otkrio je i na koji način su pronađene mošti Svete Petke, što je izazvalo veliko oduševljenje među vernicima.

Manastir Tumane će toga dana proslaviti i upisivanje praznika Obretenja moštiju Svetog Jakova Tumanskog u crkveni kalendar, što se smatra jednim od najvažnijih trenutaka u novijoj istoriji ove svetinje. Tokom svečanosti biće obavljeno i presvlačenje moštiju Svetog Jakova u novo sveto odelo.

„Otkriće moštiju Svetog Jakova probudilo je ljubav svih nas prema njemu. On nam je posebno blizak jer je bio čovek dvadesetog veka – stvaran, blizak i razumljiv. Njegov život je primer istinskog buđenja u veri, pokajanja i preumljenja. Bio je vatrena ličnost koja je iz mladalačke nezainteresovanosti za Boga pronašla smisao i postala svedok vere, a na kraju i svetitelj“, rekao je arhimandrit Dimitrije.

„Zato pozivamo sve vernike da dođu u nedelju, 26. oktobra, i prime blagoslov i molitve ovog velikog Božjeg misionara. Neka svako u svoj dom ponese delić njegove osveštane odežde radi osvećenja i mira“, dodao je on.

Otkriće moštiju Svete Petke

Veliku pažnju izazvala je vest da su u manastiru Tumane pronađeni delovi moštiju Svete Petke. Kako je otkrio iguman Dimitrije, mošti su pronađene u zaostavštini blažene uspomene igumanije Serafime, uz pisani zapis da su donete iz manastira Svete Petke kod Ohrida, gde je mati Serafima punih devetnaest godina bila igumanija.

Ovaj sveti dar biće svečano nošen u litiji zajedno sa moštima Svetog Jakova Tumanskog tokom prazničnog sabranja 26. oktobra.

„Pronalazak moštiju Svete Petke za nas je bio neočekivan, prava Božja blagodat. Otkrivene su na čudesan način, i biće nošene u litiji uz mošti Svetog Jakova da blagoslove narod. Vernici će moći da im priđu i celivaju ih i sutradan, 27. oktobra, na dan njenog praznika. Bog nam ovim pokazuje koliko nas voli i koliko je važno da Mu se predamo – tada će sve biti dobro“, poručio je iguman Dimitrije.

Kako je otkrio za Informer, delić moštiju Svete Petke pronađen je sasvim slučajno u mantiji blaženopočivše shi-igumanije Serafime.

„U malom parčetu tkanine, sa vezom imena svetiteljke, bile su pažljivo umotane mošti. Sve se desilo sasvim neplanirano – kao da nam ih je sama Sveta Petka ostavila na dar“, objasnio je starešina manastira Tumane.

Dobrotvorna akcija i dolazak svetih moštiju iz Gruzije

Pored duhovne svečanosti, u nedelju 26. oktobra biće organizovana i akcija dobrovoljnog davanja krvi u manastiru Tumane, u periodu od 7 do 14 časova. Akcija se sprovodi uz blagoslov igumana Dimitrija, u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije.

Takođe, 2. novembra 2025. godine manastir Tumane će biti domaćin još jednog velikog duhovnog događaja – dolaska moštiju Svetog starca Gavrila Gruzijskog, koje u Srbiju stižu kao dar bratske Gruzijske pravoslavne crkve.

„Manastir Tumane ostaje duhovno središte sabranja i utehe za sve koji sa verom dolaze u ovu svetinju. Predstojeći događaji biće prilika da zajedno doživimo blagodat i radost kojom diše pravoslavna Srbija“, poručio je iguman Dimitrije.

Autor: A.A.