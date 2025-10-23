Evo šta znači kad sanjate preminulu osobu: Duša vam šalje znak, na ovo obratite pažnju

Ako sanjate preminulu osobu, to nikada nije slučajno. Takvi snovi se smatraju porukama iz sveta mrtvih, upozorenjima, ali i pokušajem da se nešto razreši u vama.

Reči koje preminula osoba izgovori u snu uvek treba shvatiti doslovno, ma koliko delovale neobično. Ako vam zatraži da joj donesete neki predmet na groblje ili da ispunite njenu volju, učinite to. Tek kasnije shvatićete značenje tog čina - jer snovi sa preminulima nikada nisu prazni.

Sanjanje mrtvog čoveka koji vam govori ili vam nešto pokazuje, često je znak upozorenja. Takav san vas može upozoravati na situacije koje vam ne donose dobro ili na ljude čija energija iscrpljuje vašu. Ako sanjate da mrtva osoba ponovo oživljava, to ne mora biti loš znak - obično znači da još uvek niste prihvatili njen odlazak i da vas nešto u toj vezi i dalje tišti.

Ako ste u snu videli živu osobu kao mrtvu, postoje dva tumačenja. To može značiti da će toj osobi zapravo krenuti nabolje - u poslu, zdravlju ili životu. Ali može biti i odraz vaše zavisti, ljutnje ili potisnutih emocija prema toj osobi. Kada mrtvac u snu kaže da je živ, to je znak da stižu vesti koje će vas iznenaditi.

Sanjati mrtvaca u kovčegu uvek nosi simboliku upozorenja. To je trenutak kada treba da se povučete, usporite, odložite rizične odluke i poslušate intuiciju. Ako u snu pratite mrtvaca ili prihvatate njegovu ponudu - to je jasan znak da treba da budete pažljiviji, jer pred vama stoji opasnost.



Zanimljivo je i to da san u kome mrtva osoba plače najavljuje svađu, dok san u kome vam mrtvac daje novac simbolizuje dobitak, podršku i pomoć - naročito ako je u pitanju vama bliska osoba. Ako vam preminula osoba daje novac desnom rukom, veruje se da možete očekivati iznenadnu sreću ili dobitak, a ako je levom - moguće je nasledstvo ili pomoć uticajne osobe.

Evo šta znači kad vam se pojave određeni ljudi



Ako vam pokojnik u snu daje cveće i poziva vas da pođete s njim, pažljivo obratite pažnju na to ko je u pitanju.

Preminuli brat ili otac donose blagostanje.

Pokojni bivši muž najavljuje sudbonosan susret.

Bliska žena - upozorenje.

Nepoznata osoba - promenu vremena.

Poljubiti preminulu osobu u snu znači da osećate grižu savesti. Možda niste stigli da kažete nešto što je trebalo, a taj osećaj ostao je u vama. Ako su vam preminuli roditelji u snu srećni i nasmejani, to je znak da odobravaju vaš životni put i odluke koje donosite.



Takvi snovi često znaju da budu teški, ali nose poruku: dok ih ne razumete i ne prihvatite, oni će se vraćati. Svet mrtvih se, kažu stari, nikada ne javlja bez razloga.

Autor: D.Bošković