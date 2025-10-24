Vernici slave svetog apostola Filipa: Jedan porodični običaj danas je obavezan

AKTUELNO

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava svetog apostola Filipa, đakona iz Kesarije (današnja Palestina) koji je celog života propovedao hrišćanstvo i opismenjavao sve one koji su želeli učiti, bez obzira na veru i nacionalnost. Sveti apostol Filip je rodom iz Vitsaide kraj jezera Galilejskog.

Propovedao je Jevanđelje u Aziji i u Grčkoj, gde su Jevreji hteli da ga ubiju, međutim, Bog ga je spasao svojim čudesima. Prema predanju, arhijerej jevrejski koji je pokušao da ubije Filipa, odjednom je oslepeo i pocrneo.

Stradao je u 86. godini tako što su ga, zajedno sa Vartolomejem, bezbožnici razapeli na drvo. Ljudi su odmah potrčali da ih spasu, ali je samo Vratolomej uspeo da preživi, dok je Filip isdahnuo.

Njegove mošti su kasnije prenete u Rim. Prema starim narodnim verovanjima, na ovaj dan treba da pripremite bogatu večeru i jesti sa ukućanima. Današnji praznik je značajan i po tome što su u ovaj dan poklade pred Božićni post, koji se zato ponekad naziva Filipovim postom.

