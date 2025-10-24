Kalendar iz snova: Evo kada sve možete da spojite slobodne dane u 2026!

Radnici u Srbiji do kraja 2025. godine imaće još samo jednu šansu za mini odmor – 11. novembar, Dan primirja, koji pada u utorak. Oni koji uzmu slobodan ponedeljak, mogu da uživaju u čak četiri dana odmora zaredom!

Ali prava poslastica stiže tek 2026. godine – kalendar praznika donosi niz prilika za produžene vikende, spajanje slobodnih dana i duže predaha!

🔹 Januar: Nova godina pada u četvrtak, pa uz 2. januar i vikend – četiri dana slobodno! Božić po julijanskom kalendaru 7. januara je u sredu – još jedna prilika za spajanje.

🔹 Februar: Sretenje (15. i 16. februar) pada u nedelju i ponedeljak, a utorak se prenosi – četiri dana odmora!

🔹 Mart: Ramazanski bajram 20. marta pada u petak – muslimani dobijaju produženi vikend.

🔹 April: Dva Vaskrsa – katolički (3–6. april) i pravoslavni (10–13. april) – dve šanse za duži odmor!

🔹 Maj: Praznik rada 1. i 2. maja pada u petak i subotu – još jedan mini odmor. Kurbanski bajram 27. maja donosi još jedan slobodan dan za muslimane.

🔹 Jesen i kraj godine: Dan primirja 11. novembra i Božić 25. decembra za katolike zatvaraju godinu sa stilom.

Zakon u Srbiji omogućava pripadnicima svih veroispovesti pravo na slobodne dane tokom najvažnijih verskih praznika, a 2026. godina će ih obilovati!

Autor: Dalibor Stankov