Ne izlazite iz kuće bez kišobrana! OPRAŠTAMO SE OD MIHOLJSKOG LETA: Pljuskovi sve do utorka

Tokom jutra postepeni prestanak kiše i delimično razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku zemlje gde će još pre podne biti pretežno oblačno mestimično sa slabim padavinama.

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), tokom dana promenljivo i svežije, posle podne i uveče ponovo sa prolaznom kišom i lokalnim pljuskovima.

Vetar, ujutro i pre podne umeren i jak, kratkotrajno i olujni, od sredine dana u slabljenju. Najviša temperatura od 15 do 20 stepeni.

Svežije uz čestu pojavu kiše

Od subote do utorka promenljivo sa čestom pojavom kiše i pljuskova, u nedelju posle podne, tokom noći ka ponedeljku i u ponedeljak pre podne sa uslovima za lokalno veću količinu padavina.

Najviša dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 14 do 17 stepeni, u ponedeljak i utorak hladnije.

Autor: S.M.