AKO SUTRA MORATE DA MENJATE EVRE, OVO JE JAKO VAŽNO DA ZNATE NBS donela odluku, važi samo 25.oktobra

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,2527 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS)

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,2 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar viši je 0,1 odsto i iznosi 100,8365 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 7,2 odsto, a od početka godine za 11,3 odsto.

Autor: A.A.