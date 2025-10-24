AKTUELNO

Društvo

BEOGRAD NA UDARU PLJUSKOVA Hitno se oglasio RHMZ: Evo kad stiže pogoršanje vremena

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

- Novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje je zahvatilo Bačku, Srem, zapadnu i centralnu Srbiju, tokom večeri premeštaće se dalje na istok pa se padavine očekuju i na području Banata, Beograda i istočne Srbije. Suvo vreme zadržaće se samo na jugu zemlje.

U Beogradu tokom večeri oblačno sa kišom.

DO UTORKA SVEŽIJE UZ ČESTU POJAVU KIŠE. OD SREDE STABILIZACIJA VREMENA.

Foto: Pink.rs/D. Stankov

U subotu na severu tokom većeg dela dana pretežno sunčano. U ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 8 °S, a najviša dnevna od 15 do 19 °S.
Uveče i tokom noći naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima.

U nedelju pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima.

Posle podne, uveče, tokom noći, kao i u ponedeljak ujutro, na jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, ponegde i preko 60 mm kiše.

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno i hladnije, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom.

Od srede stabilizacija vremena uz porast temperature i duže sunčane intervale - stoji na sajtu RHMZ.

Autor: A.A.

#Beograd

#Kiša

#RZMH

#Vreme

#pljuskovi

POVEZANE VESTI

Društvo

SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru

Društvo

SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

Društvo

SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM! Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije PRVI na udaru

Društvo

SRBIJA NA UDARU SNEGA! Najviša temperatura SAMO dva stepena - Hitno se oglasio RHMZ

Društvo

STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

Društvo

U NAREDNA DVA SATA PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru