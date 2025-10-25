Srbija dobija novi, stroži Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - prvi potpuno novi zakon od 2009. godine, koji donosi pravila kakva do sada nisu postojala. Nulta tolerancija na alkohol, digitalni vozački dosije, ukidanje probne vozačke, strože kazne za nevezivanje pojasa i prevoz dece — samo su deo novina koje se spremaju i koje bi trebalo da se nađu u novom saobraćajnom zakonu.

- Svake godine policija u Srbiji napiše oko 1,5 miliona prekršajnih prijava, a imamo 3,3 miliona vozača. To znači da smo sankcionisali skoro svakog drugog vozača. Policija zadrži oko 10.000 vozača koji imaju više od 1,2 promila alkohola u krvi, a čak 56.000 vozi pod dejstvom alkohola. Zbog toga moramo da donesemo jednostavan, efikasan i primenljiv zakon koji daje rezultate - rekao je načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević, govoreći o radu na izradi Nacrta novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, i dodao:

- Društveno-ekonomske posledice saobraćajnih nezgoda u Srbiji procenjuju se na više od 4,5 milijardi evra godišnje, što čini oko 8 odsto BDP-a.

Podsetimo, važeći Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS) iz 2009. godine do sada je pretrpeo 18 izmena, a poslednja je bila 2023. godine kada su promenjena 53 člana.

"Jedan od najsloženijih i najobimnijih zakona; Nacrt gotov do kraja godine"

- Ovo je jedan od najsloženijih i najobimnijih zakona, sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja, naročito ako znamo da godišnje u Srbiji pogine oko 500 ljudi. To je broj koji bi svakoga morao da zabrine - kaže Lakićević za "Blic".

On je rekao i kada se može očekivati da Predlog zakona nađe pred narodnim poslanicima.

- Sada smo završili deo koji se odnosi na pravila saobraćaja, i time je urađeno više od 60 odsto zakona. Ono što je preostalo da se dovrši odnosi se na sankcije, vozila i vozače - a time ćemo se baviti tek nakon što kompletno završimo deo o pravilima saobraćaja. U ovom trenutku se nadam da ćemo do kraja godine imati Nacrt zakona - priča pukovnik policije.

Kada će nacrt ZOBS-a ući u skupštinsku proceduru

Iako je ideja bila da Nacrt zakona bude već gotov, prođe javnu raspravu, Vladu i nađe se pred poslanicima u Skupštini, to se još nije desilo,

- Planirano je da posao završimo do septembra ili oktobra ove godine, ali to se, zbog aktuelne situacije, nije desilo. Zakon se ne može očekivati pre marta 2026. godine, jer će javna rasprava trajati najmanje 20 do 30 dana - ocenjuje Lakićević za "Blic".

Pukovnik policije istakao je i značaj temeljnog rada na ovom zakonu.

"Većina naših kazni izgubila svrhu"

- Važno je da novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ne bude urađen na brzinu, da bude primenljiv, adekvatan i sa jasno definisanim normama i sankcijama - kaže on.

"Većina naših kazni izgubila svrhu"

Skoro sve zemlje regiona imaju rigorozne zakone o saobraćaju, kazne su paprene, a vozači zbog nepoštovanja pravila mogu završiti i iza rešetki. Zbog toga je i osnovano pitanje da li će novi ZOBS slediti ovaj trend.

- Trend u zemljama regiona je povećanje kazni za saobraćajne prekršaje, ali same kazne ne mogu da daju dugoročne efekte. Ako želimo da poboljšamo stanje u saobraćaju, moramo da se bavimo uzrocima, a ne samo posledicama. Većina naših kazni izgubila je svrhu. Postoje kazne koje su propisane u fiksnim iznosima - 3.000, 5.000 ili 10.000 dinara. Kada se plate u roku od 8 dana, plaća se polovina - kaže on i dodaje:

- Kazna od 3.000 dinara više nema nikakav efekat odvraćanja i ne može da utiče na ponašanje vozača da ne počini prekršaj.

"Bićemo rigidniji"

- Izvesno je da ćemo biti rigidniji prema onima koji nepropisno prevoze decu. Trenutna kazna iznosi 5.000 dinara, a biće najmanje četiri puta veća. Samo prošle godine poginulo je 16 dece, a pretprošle 12, i to kao putnici. Biće uvedena nulta tolerancija za vozače koji prevoze decu, a ne poštuju pravila - priča Lakićević.

"Bićemo rigidniji prema onima koji nepropisno prevoze decu"

Osim toga, jedan od velikih problema na putevima u Srbiji je i vožnja pod dejstvom alkohola.

- Želimo da pooštrimo i kazne za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Sadašnje sankcije zavise od promila alkohola, od 0,21 do preko 2,0, što se već smatra nasilničkom vožnjom i povlači mogućnost zatvora. Novčane kazne se kreću od 10 do 20, od 20 do 40, do 100 ili 150.000 dinara, u zavisnosti od težine prekršaja i da li je izazvana nezgoda. Radićemo na tome da se granica za izricanje kazne zatvora smanji - kaže Lakićević.

Pojas ne veže 80 odsto putnika na zadnjim sedištima

Govoreći o nevezivanju sigurnosnog pojasa, Lakićević kaže da zbog toga strada više od 100 ljudi u saobraćajnim nezgodama svake godine u Srbiji.

Zašto je važno vezati pojas na zadnjem sedištu:

- Kada bismo taj segment unapredili, bili bismo među deset najbezbednijih zemalja Evrope. Na primer, kazna za nevezivanje pojasa iznosi 10.000 dinara, ali pojas na zadnjem sedištu koristi samo 18 do 19 odsto putnika. Svake godine između 80 i 100 putnika pogine jer nisu koristili pojas u trenutku nesreće, iako pojas spašava život u više od 80 odsto slučajeva - kaže Lakićević.

O trajnom oduzimanju vozila

Jedna od mera koja privlači pažnju građana je trajno oduzimanje vozila.

- Neophodno je pooštriti kaznene mere kada je u pitanju trajno oduzimanje vozila za višestruke prekršioce odredbi. Mi već primenjujemo meru privremenog oduzimanja vozila, a od početka primene, od prošle godine pa do sada ukupno je privremeno oduzeto 501 vozilo - kaže Lakićević.

On je govorio i o meri trajnog oduzimanja vozila.

- Takve kazne se izriču za najteže prekršaje, i trenutno imamo četiri trajno oduzeta vozila. Imamo određeni broj povratnika najtežih saobraćajnih prekršaja. Zbog toga se i predlaže mera trajnog oduzimanja vozila. O tome će se razmatrati u okviru radne grupe, a tokom dalje procedure rada na Nacrtu zakona, javnoj raspravi, utvrđivaće se i odlučivati o njenoj primeni.

Autor: Jovana Nerić