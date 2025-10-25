MUP SRBIJE RASPISAO KONKURS ZA 850 NOVIH POLICAJACA! Ovo su zahtevi koje bi trebalo da kandidat prođe kako bi se našao u redovima policije!

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije na svom zvaničnom Instagram profilu objavili su da traže nove kandidate, buduće kolege.
Tražimo 850 polaznika za stručno osposobljavanje na poslovima:
x policajac (700 mesta)
x saobraćajni policajac (150 mesta)
Konkurs je namenjen kandidatima sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda, koji:
x imaju državljanstvo Republike Srbije,
x imaju završeno srednje obrazovanje (četvorogodišnje),
x imaju između 18 i 30 godina starosti,
x poseduju vozačku dozvolu „B“ kategorije (ili dokaz da su obuku započeli),
x ispunjavaju zdravstvene, psihološke i fizičke kriterijume za rad u MUP-u.
Prijave se podnose policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.
