NOĆAS SE POMERA SAT: Spavaćemo duže, počinje zimsko računanje vremena

Letnje računanje vremena u 2025. godini završava se u nedelju, 26. oktobra u 3 sata, tako što se vreme u 3 sata računa kao 2 sata, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale.

Na osnovu Zakona o računanju vremena, kazaljke na satu se pomeraju jedan sat unazad.

Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine.

U prvih sedam dana nakon pomeranja kazaljki telo teško podnosi promenu, mnogi osećaju umor, pad energije, nervozu, pospanost i otežanu koncentraciju. Kod osetljivijih osoba mogu se javiti i glavobolje, nesanica, pa čak i blagi simptomi depresije zbog najavljene kiše u nedelju i ranijeg padanja mraka, navodi Kurir.

