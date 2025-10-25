Selaković i Kasianidu otvorili štand Kipra na 68. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Ministri kulture Srbije i Kipra, Nikola Selaković i Vasiliki Kasianidu, otvorili su večeras štand Kipra na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, gde je Kipar ove godine zemlja počasni gost.

Ministar Selaković istakao je značaj ovog događaja za jačanje kulturne saradnje i prijateljstva dve zemlje i poručio da sajamski program pruža priliku da se kiparska književnost predstavi srpskoj publici i doprinese daljem razvoju kulturnih veza.

"Pošto danas svečano otvaramo štand Republike Kipar, zemlje počasnog gosta ovogodišnjeg sajma, dozvolite mi da najpre uputim iskrene čestitke svojoj uvaženoj koleginici, ministarki kulture Republike Kipar, kao i svim piscima, izdavačima i umetnicima koji su ovde da predstave svoju zemlju, kroz knjigu, kroz poeziju i kroz reči. Ovo je prilika da saradnja u oblasti kulture i umetnosti zauzme istaknuto mesto i da pruži dodatni podsticaj našim ukupnim odnosima“, rekao je Selaković.

Ministar je posebno istakao značaj kiparske književnosti, njen kulturni kontinuitet i univerzalne vrednosti koje prenosi.

"Kiparska književnost ima duboke korene. Autori novijeg doba, uključujući uvaženog gospodina Kirjakosa Haralambidisa, čije reči smo imali čast da čujemo tokom svečanog otvaranja sajma, obogatili su književnost Kipra savremenim izrazom, dubokim mislima i univerzalnom temom. Književnost je, kao i narod koji je stvorio, proživela i svetlost i senku istorije, poezija koja pamti, ali i leči, koja čuva veru u čoveka, u slobodu i u trajanje. Njeno biće i kvalitet učinili su da ona zauzima dostojno mesto u celovitoj slici grčke književnosti“, dodao je Selaković.

On je istakao i duboke prijateljske veze između Srbije i Kipra, koje se očituju i kroz zajedničku posvećenost međunarodnom pravu i međusobnoj podršci u očuvanju teritorijalnog integriteta.

"Delimo nasleđe, vrednosti i iskrenu veru u kulturu kao prostor razumevanja i uzajamnog poštovanja. Književnost kao najsuptilniji oblik tog dijaloga najbolje nas povezuje“, rekao je ministar.

Selaković je izrazio zahvalnost organizatorima Beogradskog sajma knjiga i istakao važnost njihovog višedecenijskog doprinosa kulturi.

"Želim da zahvalim i našim prijateljima sa Kipra koji su nam doneli duh Mediterana, miris mora i svetlost poezije. Uveren sam da će program koji su pripremili približiti srpskim čitaocima bogatstvo kiparske književnosti, dubinu, osećajnost i trajnu ljubav prema čoveku. Nadam se da će ovaj susret biti podstrek za nove prevode, prijateljstva i trajnu saradnju", poručio je resorni ministar.

Ministarka kulture Kipra, Kasianidu, izrazila je zadovoljstvo što Kipar ima priliku da se predstavi na ovom prestižnom sajmu i podsetila na univerzalnu vrednost knjige.

"Velika mi je čast što ste ovde sa mnom sajmu knjiga, jedinstvenoj proslavi knjige i književnosti koja okuplja autore, izdavače i ljubitelje knjiga iz celog sveta. Divim se trajnoj i živahnoj strasti Srbije prema knjigama i književnosti, što se jasno vidi u izuzetnom uspehu i privlačnosti Beogradskog međunarodnog sajma knjiga", rekla je ministarka.

Kasianidu je naglasila da knjige služe kao čuvari kulturnog identiteta, ali i da su izvor inspiracije.

"Kroz stranice svake knjige čoveku se pruža prilika da putuje u različite svetove i epohe, da razume ljudsku prirodu, otkrije nove poglede na svet i pronađe inspiraciju i utehu“, istakla je ministarka.

Autor: Pink.rs