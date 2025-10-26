KAZALJKE SU POMERENE SAT UNAZAD! Dan će nam trajati 25 sati, ali će u nedelju mrak pasti već u pola pet - Postoji i jedna bitna razlika, evo šta morate znati

U noći između subote i nedelje, 25. i 26. oktobra, tačnije u tri sata ujutru 26. oktobra, kazaljke na satu pomerene su sat unazad.

Zbog prelaska na zimsko računanje vremena, taj dan će trajati 25 sati, te faktički dobijamo sat više, jer će se vremenski interval od dva do tri ujutru ponoviti dva puta. Ali će nam mrak pasti već u pola pet! Bitna razlika je i to što će se pomeranje sata dogoditi ranije nego prethodnih godina.

Iako se mnogi raduju, jer će imati i sat više za odmor, većini ovakva praksa ne prija, jer će dnevne svetlosti biti znatno manje. Već u nedelju, mrak će početi da pada oko 16 časova i 35 minuta.

Od ovog vikenda dani će postajati sve kraći, a najkraći će biti 9. i 10. decembra, kada će sunce zalaziti već oko 15 časova i 57 minuta.

Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog poslednjeg vikenda u oktobru u noći između subote i nedelje. A ove godine na zimsko računanje vremena preći ćemo najranije moguće, u noći između 25. i 26. oktobra, jer tada pada poslednji vikend u tom mesecu.

Zahvaljujući pametnim telefonima, računarima i ostalim uređajima povezanim na internet, digitalne kazaljke se često automatski pomere unapred ili unazad.

"Pomeranje sata je besmisleno"

Pojedine države u svetu su ukinule praksu menjanja računanja vremena, ali i dalje postoje sporenja treba li pomerati sat dvaput godišnje ili uvesti samo zimsko računanje.

"Praksa pomeranja sata je besmislena i zastarela. Nema smisla više to raditi", zagrmeo je nedavno u video poruci na društvenim mrežama španski premijer Pedro Sančez pre nekoliko dana, čime je ponovo isplivalo nezadovoljstvo Španaca, ali i drugih stanovnika evropskih zemalja u kojima se dva puta godišnje pomera sat.

Podržana rastućim brojem naučnih dokaza i snažnom podrškom javnosti, španska vlada smatra da je pomeranje sata relikt prošlosti koji treba trajno ukinuti. S obzirom na to da važeća regulativa Evropske unije o pomeranju sata ističe 2026. godine, Španija smatra da je sada pravo vreme za delovanje.

- Ovo je trenutak zdravog razuma, dobrobiti i usklađivanja politike sa naukom - navodi se u zvaničnom saopštenju vlade.

I srpski astronom Branko Simović smatra da se poenta letnjeg i zimskog računanja vremena u današnje vreme gubi.

"Činjenica je zapravo da od doba kada je ta intervencija kod nas uvedena, a mi smo bili poslednji koji su je uveli 1983. godine. Pre toga je kod nas bilo nekih pokušaja da se to reši sa pola časa, ali to je ostalo u nekoj senci. Od tog doba do danas praksa se promenila. Dakle, promenile su se ne samo navike, već se i radno vreme kreće u širokom rasponu", rekao je Branko Simonović.

Zašto imamo letnje i zimsko računanje vremena

Naše "prirodno" vreme je zimsko. Letnje računanje vremena uvedeno je da bi se bolje iskoristi dnevna svetlost. Leti kada su duži dani, pomera se sat tako da se jedan jutarnji sat "ukrade" i doda večeri - kako bi mrak pao kasnije.

To je, najpre, smislio američki političar i naučnik Bendžamin Frenklin, davne 1784. godine. Objavio je esej u kome je predlagao da ljudi ranije ustaju i tako uštede na svećama.

Zimsko računanje vremena je fiksno i počinje poslednje nedelje u oktobru, datumi se menjaju jer poslednja nedelja oktobra ne pada svake godine u isti dan.

Kada je uvedeno pomeranje kazaljki prvi put u svetu, a kada u Srbiji

Letnje računanje vremena prva je uvela Nemačka 1916. godine, a nekoliko nedelja kasnije i Velika Britanija. Obe su tada bile u jeku Prvog svetskog rata i bilo im je vrlo značajno da što bolje iskoriste dnevnu svetlost, a sačuvaju ugalj.

Sledeće godine to je uradila Rusija, a 1918. i Sjedinjene Američke Države. Ipak, u mirnodopskim uslovima to nije zaživelo u Americi

Letnje računanje vremena u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji uvedeno je tek 27. marta 1983. godine.

Šta je "treće vreme"

Kako je ranije za “Blic” rekao Branko Simonović iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković", postoji dilema koje vreme više odgovara ovom podneblju, ali on smatra da bi moglo da se uvede i "treće vreme", odnosno prelazak na čitanje vremena od pre 1983. godine.

To rešenje podrazumevalo je zimsko čitanje vremena i trajno ostajanje u srednjoevropskoj časovnoj zoni, ali i pomeranje radnog vremena jedan čas unazad kako bi se povoljnije iskoristila obdanica.

Ipak, smatra on, u međuvremenu su se stvari "zamrsile" u odnosu na nekadašnje vreme, pre svega radno vreme.

- Zimsko čitanje vremena u ovom slučaju je nepovoljno jer prespavamo neefikasno, odnosno prespavamo onaj prvi deo obdanice tokom godine i malo od obdanice nam ostaje u drugom delu dana. Letnje (trajno) čitanje vremena je u tom pogledu povoljnije jer se bolje iskoristi obdanica, ali nas ona izmešta iz naše osnovne srednjoevropske časovne zone u istočnoevropsku, odnosno odvaja nas od većeg dela Evrope kojem pripadamo - rekao je Simonović.

Autor: Iva Besarabić