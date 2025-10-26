AKTUELNO

Društvo

TUGA: Umro reditelj Goran Cvetković

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Reditelj Goran Cvetković umro je u 75. godini. Preminuo je posle duge i teške bolesti 25. oktobra u Beogradu.

"Danas nas je napustio Goran Cvetković (moj dragi tata) posle duge bolesti. Ispraćaj za kremaciju utorak 28.10 u 10:15, Novo groblje", Stoji na Fejsbuku, a prijatelji i porodica se opraštaju.

Biografija Gorana Cvetkovića

Goran je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i TV u junu 1974. u poslednjoj klasi prof. Vjekoslava Afrića, i to sa predstavom "Na dnu" Maksima Gorkog.

Tokom proteklih tridesetak godina režirao je u Srpskom narodnom Pozorištu - Novi Sad, (kao stalno zaposlen od 1976. do 1980.), Kruševačkom pozorištu, Narodnom pozorištu – Nepszinhaz – Subotica, u Aleksincu, Budimpešti i u Beogradu – na srpskom, mađarskom, poljskom i engleskom jeziku.

Sa predstavama učestvovao na festivalima u Francuskoj, Nemačkoj i Poljskoj, prenosi Blic.

Radio kao urednik za pozorište na Radiju Beograd 2, a od 2002. neprestano je i stalni pozorišni kritičar.

Ispraćaj za kremaciju je u utorak 28.10 u 10:15, na Novom groblju.

Autor: Iva Besarabić

#Goran Cvetković

#Sahrana

#Smrt

#Srbija

#reditelj

POVEZANE VESTI

Extra

PREMINUO GORAN PETROVIĆ - Napustio nas je srpski pisac i akademik

Ostali sportovi

Velika tuga! PREMINUO OLIMPIJSKI ŠAMPION: Ostao je ZLATNIM slovima upisan u istoriji OVOG sporta!

Društvo

TUGA DO NEBA! Preminuo eminentni novinar i kritičar Petar Luković!

Extra

Poznato vreme mesto i kremacije Zdravka Šotre: Evo kada će slavni scenarista biti sahranjen

Društvo

Preminuo novinar Dragan Stanimirović u 49. godini: Prijatelji se opraštaju od omiljnog kolege: Ostaće tvoje pesme i tvoji tekstovi da kroz njih ulepša

Domaći

Evo šta je sa Halidovom suprugom trenutno: U bolnici bila u sobi do Bešlića