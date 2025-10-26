Nestao deka iz Mokrina: Krenuo traktorom ka Rumuniji, potraga traje danima – uključeni dronovi i lovci!

Osamdesetdvogodišnji Aleksa Popov iz Mokrina nestao je u subotu popodne, kada je oko 16 časova traktorom krenuo ka ataru Ritić, u pravcu rumunske granice. Od tada mu se gubi svaki trag.

Prema rečima njegove ćerke Olivere, Aleksa je poslednji put viđen na benzinskoj pumpi, gde je natankovao rezervoar na zelenoj traktorskoj mašini bez kabine, i zatim krenuo da obiđe njivu.

– Kada se smrklo, moj suprug je pošao da ga traži, ali ga nije pronašao, ispričala je Olivera.

U potragu su se odmah uključili policija, lovci, komšije, kao i meštani s druge strane granice. Pretraga terena traje danima, a angažovani su i dronovi kako bi se obuhvatio što veći prostor.

Aleksa je penzioner i boluje od visokog pritiska. Porodica strahuje da se izgubio u mraku, jer najverovatnije nije uspeo da uključi svetla na traktoru.

Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o nestalom Aleksi Popovu mogu se javiti na broj telefona 061/625-9112.

Autor: Dalibor Stankov