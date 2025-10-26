AKTUELNO

Društvo

'Pepeljuga' nastavlja da osvaja srca publike svih generacija: Teatar Odeon opet je ispunjen do poslednjeg mesta, publika oduševljena (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Od kako je u novom ruhu stigla u Teatar Odeon ''Pepeljuga'' ne prestaje da osvaja srca publike. Nekima je ovo bio i drugi put da uživaju u predstavi, a jedno je zajedničko svim generacijama - iz sale niko ne izlazi bez osmeha na licu.

Zbog ogromnog interesovanja za jedan od omiljenih dečjih mjuzikla i ovog vikenda se tražila karta više. ''Pepeljuga'' nastavlja da osvaja srca publike svih generacija.

Dečica sa osmehom na licu su za TV Pink rekla:

Sve mi se svidelo.
Svidelo mi se kad je princ padao u nesvest i kada su se zaletali u stubove.
Svideo mi se kraj najviše.

Foto: TV Pink Printscreen

To kad je ljubav pobedila.
Kad se princ oženio.
Meni se najviše svidelo kada su se princ i princeza našli u šumi.

Foto: TV Pink Printscreen

Još jednom je sala Teatra Odeon bila ispunjena do poslednjeg mesta, dečjim osmesima, pesmom, ovacijama i aplauzom.

Karata je sve manje, zato, ako biste i vi da uživate u novom ruhu, sa muzikom, neverovatnim efektima i kostimima, požurite na dobro poznatu adresu.

Autor: Pink.rs

