Svetlani se UKAZALA SVETA PETKA, a njenoj bliznakinji u snu POSEBAN ŽENSKI GLAS! To im je bila devojčka slava, a onda...

Za ovu svetiteljku vezana je i legenda da se vernicima koji joj se mole ukazuje kao žena u crnom plaštu i tako predstavlja ili spas, ili kaznu

Jedna od najvećih pravoslavnih zaštitnica, Sveta Petka, koja je, prema verovanjima, mnogima pomogla, pružila spas i onda kad je bilo najpotrebnije uslišila molitve.

Brojni vernici svedočili su o ovom neobičnom susretu, a najupečatljivija bila je priča jednog oficira JNA koji je zatečen na kolenima kod crkve posvećene Svetoj Petki na Kalmegdanu. Kad su ga pitali kako tako slobodno ispoljava svoja verska osećanja, odgovorio je da je samo zahvaljujući ovoj crkvi i velikoj svetiteljki ostao živ.

On je ispičao da ga je tokom Drugog svetskog rata napala nemačka patrola, a on se sklonio u crkvicu i tada mu se ukazala žena sa crnim plaštom i spasla ga.

Pola veka kasnije, brojni veruju u čudotvorne moći ove svetiteljke, a Svetlana Marković iz Topole smatra da joj se žena sa crnim plaštom ukazala na jednom od panjeva kad su u dvorištu svoje rodne kuće u selu Ratković, pre nekoliko godina sekli stari orah.

- Bila je nedelja, dosta ljudi je išlo ka manastiru, a mi smo sekli taj orah. Žurili smo da rasklonimo sa puta odsečene grane i panjeve, i ja sam u žurbi dok sam prebacivala te panjeve na jednom od njih primetila detalj koji me je asocirao na Svetu Petku“, ispričala je Svetlana Marković pre nekoliko godina.

Celo stablo oraha ima crne šare na presecima, ali samo je na tom jednom mestu detalj takav, da je Svetlanu asocirao na Petkovicu. Ona ističe, da se sa druge strane panja takođe nalazi crna mrlja, ali nije ista.

- Verujem da je to neki Božji znak, jer ja imam sestru bliznakinju a naša devojačka slava je bila Sveta Petka. Moja sestra je veče uoči naše slave sanjala da joj se javio ženski glas koji joj je rekao ‘moli se’. Možda je i ovo neka poruka koju nama šalje Bog“, veruje Svetlana.

Takođe, na devet kilometara od Topole, u selu Vinča, ušuškan i sakriven u prirodi nalazi se izvor vode, za koju se veruje da je lekovita, a koji je posvećen upravo ovoj svetiteljki.

- Brojni su putnici namernici koji upravo ovde dolaze po vodu, umivaju se i mole. Davne 1935. godine izvor je obeležen kamenom pločom i od tada je jedno od najposećenijih mesta u ovom selu“, kaže za RINU, meštanin Zoran Kostić.

Da je izvor Svete Petke čudotvoran, veruje se još od 1935. godine. Preko osam decenija tu se verujući narod okuplja, posebno 27. oktobra kada pravoslavni hrišćani proslavaljaju Svetu Petku.

- Prema pričama naših predaka, koje se prenose sa kolena na koleno, na ovom izvoru pre mnogo godina izlečio se povređeni drvoseča. U našem kraju mnogi se bave ovim teškim poslom i povrede su često opasne po život. Veruje se da nakon što ga je posekla sekira, drvoseča je duboku ranu oprao vodom sa izvora, koja je za vrlo kratko vreme poptuno zacelila. Od tada se ovo mesto smatra lekovitim“, rekao je Zoran.

