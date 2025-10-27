ŠOK NA PUTU! Vozač iz okoline Šida sve snimio: Zmija od dva metra nasred puta

U naselju Berkasovo u Opštini Šid, vozač automobila snimio je neobičan prizor za ovo doba godine. On je naleteo na zmiju nasred puta dugu oko dva metra.

Dok je vozio, kamera iz njegovog automobila snimila je zmiju nasred puta. On je uspeo da je zaobiđe i nastavi svojim putem, a snimak je potom objavio na društvenim mrežama.

"Susret" se dogodio u subotu, 25. oktobra nešto pre 14 čaosva, u sred bela dana.

Iako se čini da je ovo kasno doba godine za njihovo pojavljivanje, u polednje vreme svedoci smo sve češćih objava ovog tipa. Ljudi u svojoj okolini viđaju zmije.

Sa tim se slaže i Aleksandar Simović iz Srpskog herpetološkog društva "Milutin Radovanović", koji je jednom prilikom za medije objasnio da je aktivnost zmija u oktobru skroz normalna pojava za naše krajeve.

To posebno važi ako je bila veoma sušna druga polovina leta, sa malo padavina.

"Kako je krajem septembra i početkom oktobra bilo padavina, tako su i zmije (a i ostali gmizavci) krenule da budu aktivnije, pa su ih stoga ljudi više primećivali", rekao je ranije Simović.

U oktobru, ukazuje on, je period kada zmije love poslednje obroke pred zimski san – hibernaciju.

Međutim, ukoliko je toplo, neke vrste zmija se mogu videti i u novembru i decembru, blizu njihovih "zimovnika".

