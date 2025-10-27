Oglasio se Sindikat nauke Instituta za ratarstvo i povrtarstvo: Ne učestvujemo u najavljenom okupljanju

AKTUELNO

Sindikat nauke Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Instituta od nacionalnog značaja, obaveštava zaposlene i javnost da ne učestvuje u okupljanju najavljenom od strane druge sindikalne organizacije.

Najoštrije osuđujemo zloupotrebu sindikalnog delovanja od strane kolega iz Sindikalne organizacije Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, imajući u vidu da su na sutrašnje okupljanje, koje su nazvali protest a ne štrajk, pozvali lica koja nisu zaposlena u Institutu i nemaju veze sa sindikalnim zahtevima.

Time je jasno da okupljanje koje najavljuju nema nikakve veze sa borbom za radnička prava, nego predstavlja zloupotrebu Instituta u političke svrhe. Jasno je da članstvo ne podržava takvo delovanje, pa rukovodstvo navedenog Sindikata pozivom lica van Instituta želi da prikaže brojnost i podršku koju nemaju.

Kao nezavisna organizacija, ponavljamo da je misija Sindikata nauke isključivo unapređenje materijalnog položaja i uslova rada svih kolega, kroz konstruktivan dijalog i pregovore sa poslodavcem, a ne kroz aktivnosti koje služe političkim ciljevima.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo je, pre svega, naučnoistraživačka ustanova od nacionalnog značaja. Naša zajednička obaveza je da čuvamo njegovu stabilnost i ugled, jer od uspeha Instituta zavisi egzistencija svih nas.

Pozivamo sve koleginice i kolege da sačuvaju profesionalizam i jedinstvo. Ne dozvolimo da nas politički i vansindikalni interesi dele i nanose štetu našoj zajedničkoj kući. Apelujemo da se energija usmeri na zajednički rad, što je jedini put za jačanje Instituta i bolji položaj svih zaposlenih.

