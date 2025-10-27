PRODAJE SE LUKOIL! Zbog američkih sankcija ruski energetski gigant rasprodaje imovinu širom sveta!

Ruska naftna kompanija Lukoil saopštila je danas da, usled uvođenja restriktivnih mera od strane pojedinih država protiv firme i njenih podružnica, namerava da proda svoju imovinu u inostranstvu.

U saopštenju objavljenom na zvaničnom sajtu kompanije navodi se da je razmatranje ponuda potencijalnih kupaca već započeto, te da se proces odvija pod licencom za likvidaciju poslovanja, koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država.

Lukoil planira da, ukoliko bude potrebno, podnese zahtev za produženje licence, kako bi se osiguralo neprekidno poslovanje imovine u inostranstvu tokom tranzicije.

Podsetimo, SAD su 22. oktobra uvele sankcije za više od 30 podružnica ruskih energetskih kompanija Rosnjeft i Lukoil, uz rok do 21. novembra da se obustave sve transakcije sa ruskim proizvođačima nafte.

Ova odluka predstavlja ozbiljan udarac za rusku energetsku industriju, a prodaja imovine Lukoila mogla bi da izazove promene na globalnom tržištu nafte.

Autor: Dalibor Stankov