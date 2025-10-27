Dom zdravlja Kragujevac u centru jubileja: 50 godina Oktobarskih zdravstvenih dana u znaku preventivne medicine

Oktobarski zdravstveni dani, tradicionalni stručni skup Srpskog lekarskog društva – Okrugne podružnice Kragujevac, ove godine svečano je obeležio veliki jubilej – 50 godina postojanja i doprinosa srpskom zdravstvu i medicinskoj nauci.

Kroz pet decenija trajanja, ova manifestacija ostala je prepoznatljivo mesto okupljanja zdravstvenih stručnjaka iz zemlje, regiona i sveta, sa ciljem unapređenja znanja, veština i kliničke prakse u skladu sa savremenim dostignućima u medicini.

Jubilarni kongres održava se pod nazivom „Medicinska nauka i praksa u godini jubileja – pogledi u budućnost“, uz komparativni, multidisciplinarni i transdisciplinarni pristup najsavremenijim terapijskim, dijagnostičkim i organizacionim paradigmama u zdravstvenom sistemu.

Onkologija u fokusu jubileja

Centralna tema ovogodišnjeg skupa je onkologija – oblast medicine koja doživljava najbrži razvoj. Plenarne sesije posvećene su savremenim dostignućima u radijacionoj i medikamentnoj onkologiji, onkološkoj hirurgiji, prevenciji maligniteta, kao i primeni veštačke inteligencije i telemedicine u dijagnostici i lečenju.

Posebna pažnja posvećena je inovativnoj biološkoj terapiji, interventnoj i operativnoj medicini, kao i stomatologiji.

Učesnici imaju priliku da steknu nova znanja i unaprede profesionalne kompetencije kroz raznovrstan naučni i edukativni program.

Priznanja istaknutim zdravstvenim liderima

Svečani deo programa otpočeo je intoniranjem himne Republike Srbije, nakon čega su dodeljena priznanja zaslužnim institucijama i pojedincima, među kojima se ističu predstavnici Doma zdravlja Kragujevac — magistar dr. Vasilije Antić, direktor Doma zdravlja Kragujevac, i prim. dr Slavica Lončar, zamenik direktora Doma zdravlja Kragujevac.

Njima su uručene plakete za izuzetan doprinos unapređenju zdravstvene zaštite, razvoj medicinske struke i kontinuirani kvalitet rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Dom zdravlja Kragujevac prednjači u skriningu raka dojke

Nakon uručenja priznanja, prim. dr Slavica Lončar održala je drugog dana kongresa stručno predavanje o rezultatima desetogodišnjeg sprovođenja Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u Kragujevcu. Istakla je da je rana dijagnoza presudna za spasavanje života, a da Dom zdravlja Kragujevac već godinama predstavlja model dobre prakse u Srbiji – zahvaljujući organizovanom skriningu, posvećenosti stručnih timova i poverenju pacijentkinja.

Prema podacima koje je predstavila, u 2024. godini postignut je značajan oporavak nakon pandemijskih izazova – pozvano je 5.448 žena, odziv je iznosio 41,7%, dok je mamografiju obavilo 2.273 žena. Ovi rezultati ukazuju da sistem preventivne zaštite u Kragujevcu funkcioniše efikasno i kontinuirano napreduje, sa jasnim ciljem – smanjenje smrtnosti i zaštita zdravlja žena.

Zapaženi stručni radovi iz primarne zdravstvene zaštite

U stručnom delu programa istakao se rad dr Ivana Race, koji je predstavio savremene metode u lečenju hroničnih rana u okviru Službe kućnog lečenja. Poseban akcenat stavljen je na zbrinjavanje dekubitusa kod pacijenata o kojima brine kućno lečenje Doma zdravlja Kragujevac. Procene pokazuju da hronične rane pogađaju oko 1% svetske populacije, što ovu tematiku čini izuzetno značajnom za unapređenje kvaliteta života teško pokretnih pacijenata.

Rad CMS Tatjane Spasić iz Doma zdravlja Kragujevac, pod nazivom „Uloga i značaj pozitivne psihologije kod onkoloških pacijenata“ takođe je privukao značajnu pažnju tokom Oktobarskih zdravstvenih dana, ističući važnost psihološke podrške u procesu lečenja onkoloških pacijenata.