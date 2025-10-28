AKTUELNO

AMSS UPOZORAVA Uslovi za vožnju promenljivi, magla u jutarnjim časovima smanjuje vidljivost

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja na putničkim terminalima ni na izlazu, ni na ulazu u Srbiju.

Na teretnim terminalima, na izlazu iz zemlje, vozila čekaju na graničnim prelazima Batrovci 180 minuta, Šidu 60 minuta, Kelebiji 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, navodi se u saopštenju AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama, nema zadržavanja vozila.

Kakvi su uslovi za vožnju

Prohladno, umereno oblačno vreme, sa padavinama uglavnom u prvom delu dana vozačima donosi prave jesenje, promenljive uslove za vožnju.

AMSS upozorava vozače da magla u jutarnjim časovima može da smanji vidljivost po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

